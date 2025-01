Bologna-Monza 3-1, le pagelle: dietro non si salva nessuno, passo indietro Bocchetti

BOLOGNA-MONZA 3-1 (2-1)

Marcatori: pt 4’ Maldini, 22’ Castro, 34’ Odgaard, st 24’ Orsolini

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia 6; Posch 6 (35’st De Silvestri n.g.), Beukema 6, Lucumì 5.5, Miranda 6 (20’st Lykogiannis 6.5); Freuler 6.5, Ferguson 6.5; Orsolini 7.5, Odgaard 7 (35’st Fabbian n.g.), Dominguez 7 (20’st Ndoye 6); Castro 7 (1’st Dallinga 6). A disp.: Skorupski, Bagnolini, Casale, Erlic, Holm, Pobega, Moro, Urbanski, Iling Junior. All.: Italiano 7

Monza (4-4-2) Turati 6.5; D’Ambrosio 5.5 (35’st Forson n.g.), Izzo 5, Carboni 5, Kyriakopoulos 5 (25’st Martins 5.5); Ciurria 6.5, Bondo 6 (39’pt Vignato 5), Bianco 5.5, Akpa Akpro 6 (35’st Sensi n.g.); Djuric 5.5 (25’st Caprari 6), Maldini 7. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Valoti, Colombo, Petagna, Maric. All.: Bocchetti 5.5

Turati 6.5 Inizia a mettere piede fuori dalla linea di porta ed è una buona notizia, tra i pali sempre sicuro, sui gol può davvero fare poco. Spettacolare in almeno un paio di occasioni, bersagliato per tutta la partita

D’Ambrosio 5.5 Incerto su Dominguez, uno che va al doppio della velocità (35’st Forson n.g.)

Izzo 5 Immobile su Odgaard e anche un pochettino staccato in occasione del gol, forse sorpreso dalla giocata del danese. Più calci che calcio, in una serata in cui ci capisce poco

Carboni 5 Mai sotto controllo, sporco negli interventi, poco efficacie nelle respinte

Kyriakopoulos 5 Sverniciato a più riprese da Orsolini, come se non ne conoscesse affatto le caratteristiche. Strano, considerato che hanno giocato insieme sei mesi. Colpevole sul terzo gol. Poche occasioni di spingersi in avanti, ancora meno sfruttate (25’st Martins 5.5 Zero spunti, poca incisività)

Ciurria 6.5 Porta quel tocco di qualità che è mancato tantissimo per tutto il girone d’andata, infila subito per Maldini e in generale prova ad accentarsi per creare pericolosità

Bondo 6 Solito cagnaccio della mediana, in lotta perenne con tutti gli avversari a caccia di quel pallone in più da giocare. Costretto al cambio troppo presto per noie muscolari (39’pt Vignato 5 Le sue qualità non si vedono mai, ingresso sostanzialmente inutile)

Bianco 5.5 Perde qualche duello fisico di troppo, poco lucido nelle giocate, finisce disperso con il passare del tempo

Akpa Akpro 6 Attivo in fascia, ma meglio da mediano, dove contribuisce su più zolle di campo (35’st Sensi n.g.)

Djuric 5.5 Lento sulle corse, accerchiato nei duelli aerei, quasi sempre disinnescato (25’st Caprari 6 Troppo scollegati i reparti per permettergli di incidere nel gioco tra le linee)

Maldini 7 Ispirato sin dal primo minuto, inaugurata la prestazione con il gol, poi ci mette una serie di giocate di classe applicata all’innata fisicità. Sicuramente le stesse che hanno fatto innamorare di lui il Ct Spalletti

Bocchetti 5.5 Le risorse a disposizione poche, la formazione iniziale è quella attesa. Fa confusione sui cambi ed è l’unica cosa che gli si può dire con tanto divario tecnico e di esperienza rispetto agli avversari