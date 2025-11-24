Benjamin Vendrines e Simone Moro ospiti a Lissone: missione K2

Un nuovo, imperdibile appuntamento a Lissone per gli amanti dell’alpinismo, della performance e dello spirito d’avventura. Questa sera, lunedì 24 novembre dalle 19.45, il Palazzo dello Sport Df Sport Specialist ospiterà un evento esclusivo con la partecipazione di due mostri sacri dell’alpinismo, il 33enne francese Benjamin Védrines e il bergamasco Simone Moro che farà da moderatore alla serata. Pezzo forte dell’evento la proiezione del film Chasing Shadows che racconta il viaggio di Benjamin Védrines sul K2, la “montagna selvaggia” (8611 metri, la seconda vetta più alta del mondo). Dopo un primo tentativo segnato dalla tragedia – arrivato a circa 8300 metri ha iniziato a sentirsi molto stanco, perdendo più volte l’equilibrio («Dopo nessun ricordo, se non poche immagini sbiadite») Benjamin è stato più determinato che mai a realizzare un’impresa fuori dal comune: salire il K2 in un solo giorno (in 10 ore, 59 minuti e 59 secondi per l’esattezza), senza ossigeno, e scendere in parapendio.

Benjamin Vendrines e Simone Moro stasera a Lissone: un film intenso e profondo

Un film intenso e profondo, che mette in discussione le nozioni di successo e di impegno nel regno dell’aria rarefatta. Un programma che supera la dimensione sportiva e si trasforma in una riflessione sul limite, sul desiderio e sulle reali possibilità umane. Il tutto scandito da immagini tra performance, fatica e sogno. Nel corso dell’evento Védrines condividerà il dietro le quinte del film e la sua esperienza diretta nello sviluppo di una nuova linea di abbigliamento sportivo adatto alle grandi imprese, un avanzatissimo sistema di protezione (un sistema modulare di stratificazione che permette agli atleti di aggiungere o rimuovere facilmente gli strati per adattarsi ai cambiamenti climatici,) che lo ha accompagnato nella sua straordinaria ascesa. «Raggiungendo la cima – ha dichiarato l’alpinista- ho sentito un’emozione così intensa che raramente ho percepito su una montagna». Simone Moro Soprannominato “winter maestro” è l’unico alpinista che può vantare quattro prime invernali su montagne di Ottomila metri.

Benjamin Vendrines e Simone Moro stasera a Lissone: obbligatoria l’iscrizione

Il suo primo approccio alle vette del mondo risale agli anni Novanata, quando era appena 25enne. Oggi, a 58 anni, la sua attività si divide tra conferenze, libri, spedizioni himalayane e l’attività di elicotterista. Sarà lui a condurre la serata. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. È obbligatorio iscriversi su Eventbrite per avere garantito l’accesso all’evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-k2-chasing-shadows-proiezione-del-film-con-benjamin-vedrines-e-simone-moro.