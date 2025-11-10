Niente da fare per l’Aurora Desio che perde 86 a 101 contro l’ostica Rucker San Vendemiano. Nel match di Serie B nazionale gli ospiti conduco il gioco sin dall’inizio, anche se i bluarancio non si sono mai arresi. E infatti è San Vendemiano a partire forte grazie a un Cebasek in stato di grazia con 26 punti totali. Mercoledì i ragazzi di Quilici torneranno in campo alle 20.30 a Lumezzane (2 vittorie e sette sconfitte), nel turno infrasettimanale.

Basket, Serie B: Desio cade in casa con San Vendemiano, il primo tempo

Gli ospiti allungano così sul 3-16. Elli e Giarelli sbloccano Desio (13-18), ma gli ospiti non perdonano dalla lunga distanza e riallungano sul 15 a 25. Un gioco da tre punti di Tarallo apre il parziale di 10-0 chiuso da 5 punti di Tornari che impatta la partita a quota 25. Saranno però i tiri da tre di Picarelli e Bedetti a chiudere la frazione sul 27 a 33 ospite. In apertura di secondo quarto Spinelli e un super Leoni riportano a contatto i brianzoli sul 35 a 36. I veneti non si fanno trovare impreparati e mettono le distanze con l’Aurora sul 37 a 50. Tutti negli spogliatoi dopo quattro tiri liberi di Bartninkas con il tabellone che recita 41 a 50.

Basket, Serie B: Desio cade in casa con San Vendemiano, il secondo tempo

Al rientro sul parquet è la Rimadesio a partire meglio. Leoni, Elli e Munari riportano sotto ancora una volta i bluarancio impattando il risultato 50 a 53. Dopo una tripla di Munari la Rucker torna con i suoi tiri velenosi da dietro l’arco. Cebasek, Picarelli e Murri provano a dare la spallata con tre dardi per il 61 a 74 del 28esimo minuto. Negli ultimi 90 secondi del quarto però due triple di Tornari ed un canestro più fallo di Spinelli riaprono tutto sul 70 a 74 della terza sirena. San Vendemiano non fa una piega e apre la frazione finale Tassinari e Picarelli (70-81). Giarelli prova a rispondere da 3 punti (73-81) ma il suo sarà l’unico canestro dal campo dei padroni di casa nella prima metà di quarto e la Rucker ne approfitta per confezionare la fuga definitiva sul 73 a 86. L’Aurora prova a riprendersi sull’80-88 dopo un tiro da tre di Conte mentre Cebasek mette il punto esclamativo alla serata con altre due triple che fissano l’86 a 101 finale.

Basket, Serie B: Desio cade in casa con San Vendemiano, classifica e prossimi turni

Nonostante la doppia sconfitta interna nelle ultime due giornate, la Rimadesio occupa ancora la zona centrale di classifica a quota 5 vittorie e 5 sconfitte. Dopo il turno infrasettimanale, domenica saranno di scena a Lucca alle ore 18 contro Herons Montecatini.