Basket donne, Serie B: Usmate decolla all’intervallo e stacca Albino

Supremazia di Usmate in quello che era scontro diretto fra le inseguitrici al vertice della Serie B di basket femminile, ma che vedeva favorite le brianzole. Albino molto brava a sfruttare ogni occasione fin qui, ma inferiore come caratura complessiva.

Basket donne, Serie B: Usmate decolla all’intervallo, la partita

Lo dimostra una partita in cui le ospiti reggono alla pari per più di un quarto e mezzo (26-26 al 16′), ma quando le gialloblù alzano le percentuali e scatenano il loro abbondante arsenale (pur con Ruisi in campo solo 2′ per un problema a una mano), non riescono più a tenere il passo. Un break di 10-0 prima dell’intervallo, siglato da Savini, Moro, Carrara e Beretta, indirizza già la partita.

Usmate poi insiste a inizio ripresa, con un parziale di 20-7 nel 3° quarto (chiuso da 7 punti di fila di Milani) che manda in anticipo i titoli di coda; massimo vantaggio sul +28 (67-39) prima del mini-recupero finale di Albino.

Basket donne, Serie B: c’è il big match con Canegrate

Per la squadra di De Sena in vista il big match con Canegrate, rivincita dei playoff 2025.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Usmate – Albino

AS Medical Usmate-Edelweiss Albino 71-50

Parziali: 16-16, 36-26, 56-33

USMATE: Passoni, Carrara 10, Savini 17, Sala S. 4, Beretta 6, Mariani C. ne, Laube 4, Ruisi 2 (2 min.), Moro S. 11, Minelli 3, Milani J. 10, Gatti V. 4. All. De Sena.

ALBINO: Birolini 7, Bagini 9, Merli D., Patelli 8, Bonfanti 8, Mazza 2, Guerini, Surini, Testa 4, Torri 8, Della Corte 4. All. Allanda.