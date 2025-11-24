Basket donne, Serie B: supremazia Usmate, Melzo resiste finché può

Va come da pronostico tra Usmate e Melzo: il compito delle padrone di casa, già favorite a organici completi, viene facilitato dall’assenza di Benedetta Bonomi fra le ospiti. Il risultato rispecchia le previsioni del presidente Fausto Sala alla vigilia della gara, la partita dura un quarto e finisce 68-44.

Basket donne, Serie B: supremazia Usmate, decisivo il parziale nel secondo quarto

Le gialloblù hanno il merito di non accontentarsi del minimo indispensabile e sull’asse Milani-Carrara prendono subito il comando; poi con un parziale di 14-0 intorno alla metà del 2° quarto mettono al sicuro il risultato (41-18 al 18′).

Ampio spazio per le panchine da entrambe le parti; per Usmate debutto della 2009 Burini. Per Melzo una prestazione onesta, sono altre le occasioni che dovrà sfruttare per la salvezza.

Basket donne, Serie B: il tabellino di AS Medical Usmate-Melzo

Usmate-Melzo 68-44

Parziali: 22-14, 44-24, 56-32

USMATE: Passoni 1, Carrara 12, Savini 9, Beretta 5, Laube 10, Burini, Ruisi 7, Moro S. 2, Villa E. 2, Minelli 4, Milani J. 10, Gatti V. 6. All. De Sena.

MELZO: Delli 3, Cipriani 2, Lattuada 6, Ben Torkia 5, Ceresoli I. 1, Maglio, Motta E. 8, Bonomi E. 5, Rosati 2, Gangemi, Ceresoli S. 6, Grassi 6. All. Vianello.