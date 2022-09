Basket, colpo Olimpia che si assicura il giovane talento monzese Leonardo Okeke

Dopo l’ingaggio a Derthona, il monzese Leonardo Okeke passa nella stessa finestra a Milano, dietro il pagamento del buyout previsto nel suo contratto come clausola liberatoria in favore delle squadre di Eurolega. L’Olimpia si assicura così uno dei giovani talenti più interessanti del panorama cestistico italiano.

Il monzese Okeke, classe 2003, ha conquistato le scarpette rosse

Nato a Monza nel 2003 e cresciuto a Borgomanero nelle serie minori sino ad esplodere vincendo la CGold ed approdando direttamente in Serie A2, il giovane lungo avrebbe dovuto cominciare il campionato di Serie A con Tortona, ma nel giro di poche settimane di prestagione subito le scarpette rosse si sono accorte dell’enorme potenziale del talentuoso monzese e hanno avanzato una proposta per l’ingaggio pluriennale.

Il futuro immediato del monzese Okeke sarà il prestito alla Joventut di Badalona

Okeke, dopo il passaggio in maglia biancorossa milanese, dovrebbe essere poi girato in prestito ad una squadra impegnata nelle coppe europee, in questo caso la Joventut di Badalona, che disputerà l’EuroCup. Il percorso di crescita di Okeke continuerà dunque a livello europeo, con la possibilità di diventare in futuro una risorsa anche per la nazionale di coach Pozzecco impegnata proprio in questi giorni nel girone iniziale degli Europei al Forum di Assago.