Atletica, vacanze per Filippo Tortu: “Chiudo con un gran sorriso una lunga e impegnativa stagione”

Vacanze per Filippo Tortu. Il velocista azzurro di Carate Brianza ha deciso di chiudere la stagione appena dopo gli Europei di Monaco in cui ha vinto la medaglia di bronzo sui 200 metri. Lo ha comunicato lui stesso mercoledì: “Ho deciso di concludere qui questa lunga e impegnativa stagione. Una stagione che chiudo con un gran sorriso per le soddisfazioni che mi sono tolto a livello personale“, ha comunicato. Niente Athletissima a Losanna, tappa di Diamond League in programma venerdì 26 agosto (ci sarà Tamberi, prima del matrimonio con Chiara cui parteciperà anche Tortu).

Gli Europei sono arrivati tre settimane dopo i Mondiali di Eugene dove Tortu aveva chiuso i 200 metri con il nono tempo complessivo (e primo degli europei) e il personale di 20″10, fuori dalla finale per tre millesimi. Primo degli esclusi.

Atletica, vacanze per Filippo Tortu: “La mente direbbe di continuare, il corpo spinge in tutt’altra direzione”

“È stata un’annata impegnativa dove ho speso tante energie, sia fisiche che mentali – ha scritto ancora il bronzo europeo – La mia mente mi direbbe di continuare perché sono ancora molto carico, ma il mio corpo spinge in tutt’altra direzione e un bravo atleta deve sapere riconoscere questi segnali anche se ha ancora tanta voglia di gareggiare. Adesso potrò stare un po’ in famiglia e godermi le vacanze con gli amici per staccare la spina e riprendere con la carica giusta in vista della prossima stagione“.

Atletica, nel 2023 i Mondiali a Budapest

Appuntamento al 2023 che avrà il suo momento clou nei Mondiali a Budapest. E poi nel 2024 agli Europei in casa, a Roma.