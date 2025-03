Ci sono Filippo Tortu e Vladimir Aceti tra i 37 convocati per il raduno della velocità in programma da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile a Roma, con i gruppi azzurri della 4×100 e della 4×400 in vista dei prossimi appuntamenti delle staffette con clou a maggio con il World Relays di Guangzhou, in Cina, che qualificherà ai Mondiali di ottobre.

Atletica: Tortu e Aceti convocati al raduno delle staffette a Roma, altri nomi e gli assenti

Lo ha fatto sapere la Federazione atletica che martedì 25 marzo ha diramato i nomi degli atleti. A disposizione di Francesco Di Mulo con il caratese Tortu, campione olimpico a Tokyo 2020, oro europeo e argento mondiale, i colleghi Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Roberto Rigali e Fausto Desalu. Nel team della 4×400 presenti i vicecampioni europei della staffetta maschile Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Edoardo Scotti (anche argento nella staffetta mista a Roma 2024). Assente invece Luca Sito, che si allena a Giussano ed è reduce dagli Europei indoor. Sia Tortu che il giussanese Aceti fanno parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

Assenti anche il campione olimpico Marcell Jacobs, che si sta allenando negli Stati Uniti e nel fine settimana ha rinunciato alla sua prima uscita stagionale a Miami per un infortunio muscolare (avrebbe dovuto correre i 200), e il comasco Chituru Ali.