Atletica leggera, la Fidal regionale presenta il consuntivo: la Brianza brilla

La Fidal regionale ha diffuso i consuntivi annuali. In quello relativo al Trofeo Lombardia Oxyburn- Fondo Campo, dedicato alle categorie Master, tra i top ten dei settori maschile e femminile compaiono tredici tra atleti ed atlete tesserati a società della Brianza. Con le classifiche Fidal Lombardia ha comunicato che la “Festa dell’Atletica Lombarda Master” si svolgerà domenica 21 gennaio 2024 a Brusaporto. Il circuito Trofeo Lombardia era articolato su 12 prove (la prima si è disputata in aprile a Voghera, l’ultima in ottobre a Cornaredo) e tutti i risultati degli atleti, tramite punteggio tabellare, sono stati sommati nella classifica del Trofeo Oxybunrn individuale e di società.

Atletica leggera: i piazzamenti nei settori femminile e maschile

Lorenzo Locati (Forti e Liberi Monza)

Settore femminile – Categoria F35: ottava Cristina Ballabio (Runners Desio) – F40: settima Daniela Cesana (Daini Carate Brianza), questa atleta, tra l’altro, ha vinto nel 2023 il titolo italiano di categoria nella gara sui 60 metri. F45: prima Tamara Sala (Gruppo Sportivo Atletica – Brugherio), a Casalmaggiore nei regionali indoor Master ha vinto il titolo nel lungo e il bronzo sui 60 metri; nona Emanuela Di Padova (Forti e Liberi Monza). F50: quarta Annamaria Sala (Gsa Brugherio) nei regionali indoor ha vinto il bronzo di categoria sui 60 piani. Settore Maschile – Categoria M35: quarto Mauro Dozio (Daini Carate Brianza); decimo Davide Radaelli (Runners Desio). M45: sesto Andrea Radaelli (Forti e Liberi Monza). M55: settimo Maurizio Rocco Visconti (Forti e Liberi), nono Mauro Pregnolato (id) a Chiavenna il 30 settembre ha stabilito il nuovo Mpi della categoria in 4:51.56. Inoltre, tra i top ten di altre categorie ci sono atleti della Forti e Liberi – M65: terzo Lorenzo Locati; M70: terzo Fulvio Carlo Battaglia; M85: secondo Roberto Maiocchi.

Atletica leggera: i risultati nelle competizioni internazionali

Da sinistra, Marta Pitera, Claudia Gelsomino e Giovanna Terraneo (Pbm Bovisio Masciago)

Manifestazioni internazionali atleti vincitori di medaglie – Nell’elenco spiccano i nomi di tre atleti della Daini di Carate Brianza, società presieduta da Stefano Pozzi. Sono Paolo Citterio che nel 2023, gareggiando nella categoria M45, ha vinto due medaglie d’argento: una in marzo negli europei indoor a Torun (Polonia) sui 60hs, l’altra in settembre negli europei su pista a Pescara nel salto in alto. Mario Farina (M60) e Paolo Gatti (M65) negli europei di Pescara hanno vinto, gareggiando nella squadra azzurra di cross, rispettivamente la medaglia d’argento e d’oro. Ancora negli europei svoltisi a Pescara, Claudia Gelsomino (Pbm Bovisio Masciago) nella categoria F40, ha vinto due medaglie d’oro nella maratona, una individuale e un’altra con la squadra azzurra.