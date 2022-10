Artistica: Yumin Abbadini campione italiano

Al termine di gare combattute su ogni decimo di punto, il ginnasta Yumin Abbadini (Pro Carate) ha conquistato il titolo di campione italiano assoluto mettendo insieme 162 punti nelle due prove finali disputate giovedì e sabato sera al Palavesuvio di Napoli. Il ginnasta allenato da Corrado Corti (apprezzato allenatore alla guida dello staff tecnico della Pro Carate sin dal 1997) ha interrotto il dominio di Ludovico Edalli, vincitore delle ultime quattro edizioni consecutive, ed iscritto per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione.

Artistica: Pro Carate e Nazionale

Il nuovo campione assoluto della ginnastica artistica maschile è nato a Bergamo il 6 maggio 2001, da alcuni anni è tesserato alla Pro Carate e quest’estate ha condotto l’Italia della Artistica per la prima volta sul podio continentale, cogliendo la piazza d’onore alle spalle della Gran Bretagna agli European Championship a Monaco di Baviera. Sulla piazza d’onore del Pala Vesuvio è salito Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) con 161.600 punti. Terzo gradino del podio partenopeo per Nicola Bartolini.

Artistica: bene Riccardo Villa

Il campione del Mondo al corpo libero, scudettato proprio nell’impianto di Ponticelli con i colori della Pro Patria Bustese, ha messo insieme 161.200 punti e conquistato il bronzo davanti a Mario Macchiati (Corpo Libero Gymnastics Team) fermatosi a quota 160.450. A seguire una trentina di altri atleti e tra loro Riccardo Villa: il talentuoso ragazzo della Pro Carate, nonostante qualche disturbo fisico si è inserito nella 18° posizione della classifica generale e terzo nella finale di specialità al cavallo con maniglie. Sotto lo sguardo attento del DTN Giuseppe Cocciaro e del Team Manager GAM Andrea Facci, tutti si sono distinti per qualità tecniche ed umane, onorando una competizione che rappresenta il punto d’incontro tra i migliori interpreti del movimento e il vertice di coloro che sono chiamati a rappresentarlo in maglia azzurra.

Artistica: appuntamento a Liverpool

A cominciare dai Mondiali di Liverpool, qualificanti per i Giochi di Parigi 2024, in programma dal 29 ottobre al 6 novembre nei quali rivedremo in pedana il neo campione italiano.