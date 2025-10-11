Artistica femminile, campionato regionale ad Arcore: i piazzamenti delle brianzole

Al Palaunimec di Arcore si è svolta la prima prova del campionato regionale a squadre allieve Gold, presenti ben 86 formazioni suddivise in quattro categorie.

Per buona parte delle ginnaste si è trattato della prima esperienza in un campionato tra i più competitivi. Tra l’altro quest’anno, con le nuove regolamentazioni internazionali, sono state eliminate le Zone tecniche che rimangono in vigore solo per il Campionato di Serie C. Per tutte le altre competizioni l’ottanta per cento delle squadre di ogni categoria passerà direttamente alla fase Nazionale. Inoltre in tutte le categorie della prova squadre Allieve Gold, una ginnasta può svolgere un massimo di due esercizi per cui la squadra dovrà essere più bilanciata e puntare meno su una singola atleta.

Ginnastica artistica, al Palaunimec di Arcore 86 formazioni di Allieve Gold

Al Palaunimec importanti piazzamenti sono stati conquistati dalle squadre brianzole a iniziare da quelle della Casati Arcore che nella categoria Allieve 1, dove si è imposta la Ginnastica Treviolo, si è classificata al terzo posto con Beatrice Boracchi, Melissa Crivalli, Vittoria Ronchi e Anna Giulia Tognali. Nelle Allieve 2 (vittoria della Geas) altro terzo posto dell’equipe Casati con Marta Aquino, Emma Cristina Casati, Bianca Crippa, Marisol Peruzzetto, Martina Santochirico.

La formazione della Gal di Lissone

Altri risultati hanno gratificato l’impegno dello staff tecnico della Casati e l’applicazione delle giovani atlete: nella Gold 3A una squadra si è classificata al quinto posto con Sveva Lissoni, Margherita Manzoni, Erin Ripamonti, Viola Rizzardi; un’altra al 18mo. Nel rendiconto della Gal Lissone spicca il 4^ posto nella Gold 2 della squadra con Vera Agostino, Caterina Ballabio, Sara Dei Rossi, Nicole Fiorentino, Cloe Morandi e l’11mo nella Gold 3B con Martina Corradino, Gaia Dell’Orto, Sveva Destro Romegialli, Moira Introna, Kameli Metaramba, Francesca Pelucchi.

Infine la Ginnastica Meda nella Gold 3A ha conquistato l’ottavo posto con Comfort Ackon, Rebecca Diodato, Frida Muniz, Arianna Maria Rusu, Noemi Toniato e il settimo nella Gold 3B con Teodora Arienti, Nicole Basilico, Lavinia Diodato, Srianna Ferrara.

La seconda prova del Campionato è prevista nei giorni 25 e 26 ottobre.