Amichevole, il Monza saluta il 2022 con una sconfitta: il Torino vince con un perentorio 4-1

In vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio, il Monza compie un passo falso evidente che non dà continuità alla prestigiosa vittoria conquistata in terra francese contro il Lione. L’amichevole, dal sapore di Serie A, disputata all’U-Power Stadium, se l’aggiudica il Torino di Ivan Juric. Gara decisa già nella prima frazione dall’autorete fantozziana di Marlon e dal destro vincente di Vojvoda. Nella ripresa i granata dilagano con una doppietta di Vlasic mentre il Monza accorcia dal dischetto con Caprari per la rete del definitivo 1-4.

Primo tempo di marca granata

Primi venti minuti di gara per larghi tratti soporiferi. Al 23′ Radonjic prova a vivacizzare il match involandosi sull’out di sinistra ma il suo traversone è deviato in corner dalla retroguardia biancorossa. Al 26′ è il Toro, a sorpresa, a schiodare il punteggio con un’autorete di Marlon che, nel tentativo di difendersi dall’attacco di Sanabria, appoggia maldestramente per Di Gregorio ma il tocco del difensore brasiliano è decisivo perché spedisce la sfera nella propria porta. I granata raddoppiano la contesa al 37′: Radonjic allarga a sinistra su Vojvoda che colpisce di prima intenzione con un destro a giro che si insacca all’angolino con Di Gregorio che può solo intuire. Piove sul bagnato per mister Palladino che al 39′ è costretto al primo cambio dell’incontro: si ferma Petagna per una contusione al ginocchio destro, al suo posto entra Gytkjaer. Al 42′ prova a farsi vedere la squadra biancorossa: Ranocchia controlla la sfera e serve Machin che fa partire un fendente che finisce a lato alla sinistra di Milinkovic-Savic. Un giro di lancette e Ranocchia imbecca il tiro al volo di Donati che si spegne sul fondo. Il primo tempo finisce 2-0 per gli uomini di Juric.

La doppietta di Vlasic chiude il match

La ripresa si avvia con due cambi operati da Juric: dentro Berisha e Zima al posto di Milinkovic-Savic e Schuurs. Al 3′ Colpani carica il tiro, da posizione proibitiva, con un sinistro che non inquadra lo specchio della porta. All’alba del 20′ girandola di cambi tra le due compagni: da annotare l’ingresso di Vlasic che dà il cambio a Radonjic nella veste di falso nueve mentre sul fronte biancorosso Caprari e Birindelli sostituiscono Izzo e Ranocchia. Al 21′ i granata firmano il tris: secondo pasticcio fatale di Marlon, ne approfitta il neo entrato Vlasic che deposita in rete a porta sguarnita. Due minuti dopo la squadra granata cala il poker con Vlasic, autore di una doppietta, che servito da Radonjic, insacca ancora siglando con un destro radente e preciso. Reazione timida del Monza con una rasoiata di Caprari che finisce sull’esterno della rete. I biancorossi accorciano le distanze al 29′: penalty procurato da Rovella e rigore realizzato da Caprari. Prende coraggio, tardivamente, la squadra di Palladino: al 32′ una conclusione velenosa di Gytkjaer è deviata in corner da Zima che evita guai peggiori. Al 36′ ci prova il subentrato Karamoh con una conclusione arcuata alta di poco. Non accade più nulla fino alla fine, il Toro di Juric espugna Monza con un perentorio e meritato 4-1.

Il tabellino

AC MONZA-TORINO FC 1-4

Marcatori: 26′ pt aut. Marlon (T), 37′ pt Vojvoda (T), 21′ st e 23′ st Vlasic (T), 29′ st Caprari su rig. (M).

AC MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (25′ st Vignato), Pablo Marì (27′ st Antov), Izzo (16′ st Birindelli); Donati, Rovella (30′ st Bondo), Ranocchia (16′ st Caprari), Carlos Augusto (41′ st D’Alessandro); Colpani (25′ st Barberis), Machin; Petagna (39′ pt Gytkjaer). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Carboni. All. Raffaele Palladino.

TORINO FC (3-4-2-1): Milinkovic-Savic (1′ st Berisha); Djidji (40′ st Antolini), Schuurs (1′ st Zima), Rodriguez (16′ st Buongiorno); Lazaro (28′ st Bayeye), Ricci (16′ st Gineitis), Lukic (28′ st Adopo), Vojvoda (40′ st Dembelè); Miranchuk (28′ st Seck), Radonjic (28′ st Karamoh); Sanabria (17′ st Vlasic). A disposizione: Gemello, Edera, Wade, Caccavo. All. Ivan Juric.

Ammoniti: Colpani, Donati (M).

Arbitro: Luca Pairetto – sezione di Nichelino; Assistenti: Lo Cicero e Mokhtar; Quarto Uomo: Serra.

Note: recupero 1′ pt, 3′ st; spettatori: 3.226 (settore ospiti 62); incasso: 16.416,00 €.