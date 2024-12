All’Ac Monza il premio GGM Award 2024: «Calcio strumento di inclusione e responsabilità sociale»

C’erano Adriano Galliani e i calciatori Luca Caldirola e Roberto Gagliardini per ritirare il premio GGM Award 2024 – Special Edition assegnato all’Ac Monza da GGM Studios per celebrare eccellenze del mondo artistico, sportivo e sociale. La consegna venerdì 6 dicembre al Paese ritrovato della Cooperativa La Meridiana, il villaggio dedicato alla cura di persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza.

All’Ac Monza il premio GGM Award 2024: la consegna al Paese ritrovato della Coop La Meridiana

I rappresentanti biancorossi hanno visitato la struttura, “apprezzando l’atmosfera inclusiva e il modello assistenziale unico che combina tecnologia, architettura e umanità” spiega una nota.

«Ac Monza ringrazia GGM Studios per l’illustre riconoscimento e la Cooperativa La Meridiana per il lavoro straordinario a beneficio della comunità – ha dichiarato Adriano Galliani – Questo premio sottolinea il valore del calcio come strumento di inclusione e responsabilità sociale. Questa Cooperativa è nel mio cuore e in quello di tutti noi del Monza, perché è un qualcosa di straordinario e noi siamo orgogliosi di sostenerla».

All’Ac Monza il premio GGM Award 2024: l’albo d’oro

Nell’albo d’oro del premio figurano Deep Purple, Pooh, Elio e Le Storie Tese, i Nomadi e Andy dei Blue Vertigo. Nel 2022 una edizione speciale è stata donata a Papa Francesco. Quest’anno ad AC Monza è stata riconosciuta la continua crescita nel mondo calcistico.