Addio a Giancarlo Beltrami e a Bruno “Maciste” Bolchi: doppio lutto per il Calcio Monza

Doppio lutto in casa biancorossa. Il Monza saluta per l’ultima volta Giancarlo Beltrami e Bruno Bolchi, rispettivamente ex giocatore ed ex allenatore. Il primo, classe 1937, centrocampista, disputò tre stagioni con il Monza, dal 1966 al 1969 per un totale di 87 presenze. Si tolse anche la soddisfazione di centrare una promozione in serie B, quella ottenuta al termine del campionato 1966-1967 dopo lo spareggio con il Como. Quel Monza, allenato da Gigi Radice, sconfisse la formazione lariana per 1 a 0 il 4 giugno 1967 a Bergamo. Una volta chiusa la carriera agonistica, intraprese la carriera di direttore sportivo. Un ruolo, quest’ultimo, che ricoprì dal 1977 al 1993 all’Inter.

Bruno Bolchi, soprannominato Maciste, morto martedì sera in una clinica di Firenze, aveva invece 82 anni. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo (era stato ex anche di Inter, Atalanta e Torino), era diventato allenatore. Era stato il tecnico del Monza in serie B, per parte della stagione 1997-1998. Aveva rilevato sulla panchina brianzola Gigi Radice, per essere a sua volta sostituito da Piero Frosio.