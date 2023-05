AC Monza, la Primavera biancorossa vola in Semifinale Playoff

Dalla Brianza alla Liguria, da Monza a Chiavari, allo stadio “A. Daneri” con un solo obiettivo: vincere. I biancorossi, guidati dal tecnico Alessandro Lupi, scendono in campo con grande determinazione e concentrazione. L’approccio alla gara è perfetto.

Pronti, via e Monza in vantaggio

Pochi minuti dopo il fischio d’inizio arriva il vantaggio del Monza, Lupinetti con un gran tiro dalla distanza impegna l’estremo difensore che prima nega il gol e poi sulla ribattuta non può nulla, la rete del vantaggio porta la firma di Vacca, al tredicesimo centro stagionale. Il Monza è padrone del campo, intraprendente e protagonista di un ottimo avvio di gara.

Vantaggio rassicurante al quarto d’ora di gioco

Il giro palla premia al 14’ il sinistro di Brugarello che, servito dalla sinistra da Ferraris, a due passi dal portiere infila in rete il gol dello 0-2. I padroni di casa aumentano la pressione e cercano di reagire allo svantaggio. Al 19’ falliscono, un’importante occasione con Ferraro che, servito da Costa, calcia alla sinistra di Mazza, ben posizionato tra i pali. Nel finale del primo tempo, al 40’ dalla destra Marras con un cross cerca Dos Reis che sfiora la sfera e il possibile tris biancorosso.

Vittoria e qualificazione in Semifinale

Nella ripresa i ritmi calano, i padroni di casa cercano di ridurre le distanze, ma il Monza è sempre compatto e attento nella gestione della gara. Vincono il gioco, la corsa e la grande determinazione mostrata sin dai primi minuti. Nel prossimo turno, semifinale playoff, AC Monza sfiderà in trasferta il Parma, sabato 27 maggio in gara secca in Emilia.

Il tabellino dell’incontro

Quarti di finale Playoff – Campionato Primavera 2

VIRTUS ENTELLA-AC MONZA: 0-2

MARCATORI: 3’ pt Vacca (MON), 14’ pt Brugarello (MON)

VIRTUS ENTELLA: Rinaldini, Giammarresi, Langella, Piredda, Bellotti (Thioune 2’ st), Coly, Cucciniello, Costa (Petitti 34’ st), Ferrara, Ferraro (Costa 8’ st), Banfi (Valera 34’ st). A disposizione: Mazzadi, Sanfilippo, Di Mario, Dolce, Ghio, Hu Yiwang, Sgambelluri, Andreazza. Allenatore: Massimo Melucci.

AC MONZA: Mazza, Bianay, Pedrazzini (Perin 37’ st), Colombo, Brugarello, Abbenante, Marras (Bagnaschi 44’ st), Lupinetti (Berretta 8’ st), Dos Reis, Ferraris (Orlando 44’ st), Vacca (Goffi 8’ st). A disposizione: Motta, Anut, Mancini, Lamorte, Canato, De Crescenzo, Martins. Allenatore: Alessandro Lupi.

Ammoniti: Bellotti (VTE), Brugarello (MON), Costa (VTE).

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina di Bergamo (Sig. Daljit Singh – Sig. Emanuele Bracaccini).