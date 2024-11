Serie A, Nesta su Monza-Lazio 0-1: «Timidi nel primo tempo. Cambio modulo possibile soluzione»

Nella dodicesima giornata di Serie A il Monza di Alessandro Nesta cade in casa di misura contro la Lazio di Marco Baroni che, in attesa di Inter-Napoli, raggiunge la vetta della classifica in coabitazione con Napoli, Atalanta e Fiorentina dell’ex Palladino. Decide la rete di Zaccagni al 36′ con un destro a giro vincente che non lascia scampo a Turati. Sterile e confusionaria la reazione della formazione brianzola che non produce effetti sperati. La squadra brianzola è ancora ultima in classifica a quota otto punti assieme al Venezia.

Monza-Lazio 0-1, le dichiarazioni di Alessandro Nesta

A fine partita, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, è intervenuto Alessandro Nesta che ha commentato così la gara odierna.

«Bene la difesa, male l’attacco. Un commento? Dobbiamo cercare il motivo perché i ragazzi ce la mettono tutta. Un’opinione sulla Lazio? Ultimamente stiamo andando sempre in vantaggio. Mi ha fatto una grande impressione. Difesa a quattro nella ripresa potrebbe essere una soluzione? Si, ci pensiamo. Il cambio modulo ci ha dato soluzioni diverse. La Lazio può lottare per la zona Champions? Può arrivare ma su ci sono tante squadre. Sogna un giorno di riprendere la storia con la Lazio? Sono così e basta. Sono equilibrato e non volevo impressionare nessuno. Secondo tempo calo fisico della Lazio? Un po’ tutti e due. Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi con gestione lenta e troppi tocchi. L’ho vista così. Duelli? Se fossimo andati in vantaggio, sarebbe cambiata la partita».