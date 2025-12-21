Soltanto Speranza Agrate ed Ac Lissone trascorreranno tra le squadre brianzole il Natale in vetta alla classifica del loro raggruppamento, per la precisione il girone D, nel campionato regionale di Promozione. Il Lesmo, nel girone B, ha infatti concesso strada all’Olginatese, non essendo riuscito a conquistare la vittoria a Pontelambro.

Calcio: il punto della situazione nel girone B

Nel girone B, domenica amara appunto per il Lesmo, il quale, pareggiando 1-1 sul campo della Pontelambrese, è stato staccato dall’Olginatese, ora da sola in vetta a quota trentaquattro, due punti in più di Nicolò Lolli e compagni. Il gol di Simone Fumagalli non è bastato agli ospiti, raggiunti nella ripresa da Alessandro Rada. Ha rallentato anche la Base 96 Seveso, fermata in trasferta sullo 0-0 dalla Vibe Ronchese: i rossoverdi sono così usciti momentaneamente dalla zona playoff, da cui li distanzia comunque un’unica lunghezza. Alle loro spalle, balzo in avanti per il Meda, che in casa ha piegato 2-1 il Civate. I bianconeri hanno beneficiato di due autoreti, mentre per i lecchesi a timbrare il cartellino è stato Marco Castelnovo.

Calcio: la domenica prenatalizia nel girone C

Nel girone C, exploit del Ceriano Laghetto, che tra le mura amiche non ha concesso scampo alla Castanese. Decisivo per l’1-0 finale è stato un rigore trasformato da Alessandro Politi. Divisione della posta invece per l’Universal Solaro, che ha impattato 0-0 sul terreno di gioco dell’ambizioso Vighignolo. Entrambe le formazioni possono così continuare a coltivare sogni di playoff.

Calcio: i risultati del quindicesimo turno nel girone D

Nel girone D, è proseguita la fuga a braccetto di Speranza Agrate ed Ac Lissone, prime a pari merito con trentacinque punti, tre in più della Franco Scarioni 1925. Gli agratesi hanno travolto in casa con un secco 3-0 la Cob 91, grazie alle prodezze di Simone Fossati, Andrea Borghi ed Alberto Sala. I lissonesi, al contrario, con un rigore trasformato da Fabio Lucente, hanno espugnato il campo dell’Arca. Pareggio senza reti a Pozzuolo Martesana per la Casati Arcore, che ha in questo modo perso contatto con la quinta posizione, che ora dista tre lunghezze, mentre nelle retrovie non si sono arrestati i momenti di difficoltà di Dipo Vimercatese e Concorezzese. La prima ha ceduto tra le mura amiche al Circolo Giovanile Bresso, che ha avuto la meglio 4-2. La doppietta di Marco Crippa per i locali è stata vanificata dalla doppietta di Nicolò Defente e dalle marcature di Marco Goldoni e Tommaso Simoncini per gli ospiti. La seconda, a sua volta in casa, è stata travolta 4-1 dalla Franco Scarioni 1925. I milanesi hanno maramaldeggiato con Andrea Meta, Alessandro Gariboldi, Nassime Sidki e Lukasz Pilor, mentre per i brianzoli il gol della bandiera è stato firmato da Mattia Suppa su rigore.