Calcio, Brianza padrona in Promozione: Lesmo, Ac Lissone e Speranza Agrate in vetta

Bene anche Meda e Casati Arcore, che dopo partenze difficili, sono in ripresa e possono coltivare ambizioni di playoff. Occasione sciupata per la Base 96 Seveso
Calcio 2025 Promozione
Fabio Lucente (Ac Lissone) esulta dopo il suo gol (foto da Facebook)

Brianza sempre padrona della scena nel campionato di Promozione. Dopo la quattordicesima giornata, il Lesmo guida insieme all’Olginatese il girone B, mentre Ac Lissone e Speranza Agrate fanno altrettanto nel girone D.

Calcio: il punto della situazione nel girone B

Nel girone B, impresa del Lesmo, che ha superato 4-3 in casa la ColicoDerviese, sua cocapolista, e continuato la corsa al vertice, a quota trentuno punti, con l’Olginatese. Di Gabriele Schiavo, Mattia Beretta, Riccardo Ippolito ed Achille Migliozzi nel recupero i gol per i locali, mentre i lecchesi sono andati a segno con una doppietta di Ameth Fall ed una rete di Andrea Colombo. Dietro, occasione sciupata per la Base 96 Seveso, che ha pareggiato 2-2 tra le mura amiche con il Cantù San Paolo, scivolando a meno cinque dal vertice. I sevesini hanno timbrato il cartellino con una doppietta di Federico Giugno, controbilanciata dalle marcature di Alessandro Bruschi e Jacopo Morello per i comaschi. Bene il Meda, che è passato 3-1 a Valgreghentino sulla Grentacardia. Ospiti a bersaglio con Manuel Personè, Federico Ortolani e Leonardo Pirisi, mentre i lecchesi hanno realizzato con un rigore di Mattia Citterio. Punti d’oro in chiave salvezza per la Vibe Ronchese, che si è imposta 2-0 sul campo dell’Ars Rovagnate. L’exploit porta le sigle di Riccardo Corti e Mattia Aloise.

Calcio: i risultati nel girone C

Nel girone C, l’Universal Solaro ha piegato in casa 2-1 il Luino. Determinanti sono stati Mattia Cinotti e Davide Tartaglione per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno concretizzato con Christian Pavia. Pareggio esterno per il Ceriano Laghetto, tornato con un 2-2 in tasca dalla trasferta contro l’Aurora Cantalupo. A segno sono andati Pietro Martirani ed Alessandro Politi per i brianzoli, Federico Bianchi e Riccardo Gerevini per l’undici di Cerro Maggiore.

Calcio: gioie e dolori nel girone D

Nel girone D, Ac Lissone e Speranza Agrate hanno staccato l’altra cocapolista Franco Scarioni 1925 e proseguito il loro viaggio in testa alla classifica, a quota trentadue. I lissonesi hanno travolto in casa 5-0 il Rozzano: a segno sono andati Michele Cesana, autore di una doppietta, Fabio Lucente, Fabio Eguelfi e Jacopo Triveri. Gli agratesi hanno superato 1-0 in trasferta l’Ausonia Academy, con gol di Simone Fossati. Risale la Casati Arcore, che ha battuto in casa 1-0 l’Afforese ed ora è ad una sola lunghezza dalla zona playoff. L’acuto risolutivo è stato di Emanuele Cristarella. Giornata negativa nelle retrovie per la Dipo Vimecatese, sconfitta 4-2 sul terreno di gioco della Milanese (doppietta di Michele Zaupa e marcature di Matteo Ruscitto e Giacomo Laurora per i padroni di casa, reti di Emanuele Saronni e Simone Perico per gli ospiti), e per la Concorezzese, superata 3-2 in campo avverso dal Città di Segrate (gol di Manuel Romano, Stefano Lanini e Nicolò Zonca per i segratesi, di Alessandro Pozzi e Mattia Suppa per i loro avversari).

