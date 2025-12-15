Brianza sempre padrona della scena nel campionato di Promozione. Dopo la quattordicesima giornata, il Lesmo guida insieme all’Olginatese il girone B, mentre Ac Lissone e Speranza Agrate fanno altrettanto nel girone D.

Calcio: il punto della situazione nel girone B

Nel girone B, impresa del Lesmo, che ha superato 4-3 in casa la ColicoDerviese, sua cocapolista, e continuato la corsa al vertice, a quota trentuno punti, con l’Olginatese. Di Gabriele Schiavo, Mattia Beretta, Riccardo Ippolito ed Achille Migliozzi nel recupero i gol per i locali, mentre i lecchesi sono andati a segno con una doppietta di Ameth Fall ed una rete di Andrea Colombo. Dietro, occasione sciupata per la Base 96 Seveso, che ha pareggiato 2-2 tra le mura amiche con il Cantù San Paolo, scivolando a meno cinque dal vertice. I sevesini hanno timbrato il cartellino con una doppietta di Federico Giugno, controbilanciata dalle marcature di Alessandro Bruschi e Jacopo Morello per i comaschi. Bene il Meda, che è passato 3-1 a Valgreghentino sulla Grentacardia. Ospiti a bersaglio con Manuel Personè, Federico Ortolani e Leonardo Pirisi, mentre i lecchesi hanno realizzato con un rigore di Mattia Citterio. Punti d’oro in chiave salvezza per la Vibe Ronchese, che si è imposta 2-0 sul campo dell’Ars Rovagnate. L’exploit porta le sigle di Riccardo Corti e Mattia Aloise.

Calcio: i risultati nel girone C

Nel girone C, l’Universal Solaro ha piegato in casa 2-1 il Luino. Determinanti sono stati Mattia Cinotti e Davide Tartaglione per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno concretizzato con Christian Pavia. Pareggio esterno per il Ceriano Laghetto, tornato con un 2-2 in tasca dalla trasferta contro l’Aurora Cantalupo. A segno sono andati Pietro Martirani ed Alessandro Politi per i brianzoli, Federico Bianchi e Riccardo Gerevini per l’undici di Cerro Maggiore.

Calcio: gioie e dolori nel girone D

Nel girone D, Ac Lissone e Speranza Agrate hanno staccato l’altra cocapolista Franco Scarioni 1925 e proseguito il loro viaggio in testa alla classifica, a quota trentadue. I lissonesi hanno travolto in casa 5-0 il Rozzano: a segno sono andati Michele Cesana, autore di una doppietta, Fabio Lucente, Fabio Eguelfi e Jacopo Triveri. Gli agratesi hanno superato 1-0 in trasferta l’Ausonia Academy, con gol di Simone Fossati. Risale la Casati Arcore, che ha battuto in casa 1-0 l’Afforese ed ora è ad una sola lunghezza dalla zona playoff. L’acuto risolutivo è stato di Emanuele Cristarella. Giornata negativa nelle retrovie per la Dipo Vimecatese, sconfitta 4-2 sul terreno di gioco della Milanese (doppietta di Michele Zaupa e marcature di Matteo Ruscitto e Giacomo Laurora per i padroni di casa, reti di Emanuele Saronni e Simone Perico per gli ospiti), e per la Concorezzese, superata 3-2 in campo avverso dal Città di Segrate (gol di Manuel Romano, Stefano Lanini e Nicolò Zonca per i segratesi, di Alessandro Pozzi e Mattia Suppa per i loro avversari).