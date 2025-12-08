Copertina al girone B dopo la tredicesima giornata del campionato di Promozione, con la Base 96 Seveso che ha fermato la marcia della capolista Olginatese e favorito il ritorno al vertice del Lesmo.

Girone B: il Lesmo vince e riaggancia l’Olginatese

Nel girone B, exploit come detto della Base 96 Seveso, corsara sul campo dell’Olginatese, il kappaò della quale ha rimescolato le carte in vetta alla classifica. I sevesini si sono imposti con un netto 3-0, firmato nella ripresa da Dario Bollini, Federico Giugno e Nicolò Spandri. I lecchesi sono così stati agganciati in cima alla graduatoria, a quota ventotto punti, dal Lesmo, che ha travolto in trasferta la Vibe Ronchese 3-0 (doppietta di Nicolò Lolli e rete di Gabriele Parravicini), e dalla ColicoDerviese, che ha piegato in casa 3-0 il Castello Città di Cantù. Alle spalle del trio di testa, incalza la Luciano Manara, staccata di una lunghezza, mentre attestate a venticinque punti troviamo la Base 96 Seveso e l’Ars Rovagnate. Giornata negativa, infine, per il Meda, che dopo i recenti progressi è caduto tra le mura amiche, per mano dell’Olympic Morbegno. L’1-0 conclusivo porta la sigla di Riccardo Marrocco.

Girone C: tornano alla vittoria Universal Solaro e Ceriano Laghetto

Nel girone C, ritorno alla vittoria per Universal Solaro e Ceriano Laghetto. La prima ha espugnato 2-1 il terreno di gioco dell’Sc United: a segno sono andati Andrea Romanò e Mattia Cinotti per gli ospiti e Luca Giuliani per i locali. Il secondo invece ha superato in casa, sempre con il punteggio di 2-1, l’Ispra. Decisivi per i brianzoli i gol di Pietro Martirani ed Alessandro Politi, mentre la marcatura dei varesini è stata realizzata da Andrea Rognone.

Girone D: Speranza Agrate ed Ac Lissone proseguono la corsa

Nel girone D, bottino pieno per le capoliste Franco Scarioni 1925, Speranza Agrate ed Ac Lissone, che hanno proseguito così la corsa a braccetto, salendo a ventinove punti. I rossoverdi agratesi hanno piegato sul campo amico 2-1 la Casati Arcore, nel suo momento migliore. Di Alberto Sala ed Andrea Calzighetti le reti dei locali, mentre per gli arcoresi ha timbrato Daniele Scavetta. I lissonesi sono dal canto loro passati 3-1 a San Donato Milanese, nel match che li opponeva alla Milanese 1902. Determinante ancora una volta Fabio Lucente, autore di una doppietta dopo la prodezza precedente di Michele Cesana. Ai padroni di casa non è stata sufficiente la marcatura di Matteo Ruscitto. Per il resto, squillo della Dipo Vimercatese, che si è imposta 1-0 a Pozzuolo Martesana sul Pozzuolo, grazie ad un gol di Davide Mantegazza, ed ha così abbandonato all’ultimo posto solitario della classifica la Concorezzese, superata 4-1 sul suo terreno di gioco dalla Cob 91. La prodezza di Mattia Rosa ha solo illuso i biancorossi, colpiti a ripetizione da Andrea Riboldi, Marco Leo, Elhocine Benhaoua e Joao Victor Fontoura Caldierar.