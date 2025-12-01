Brianza Sud Sport

Calcio, turno con alti e bassi in Promozione: male il Lesmo, risalgono Meda e Casati Arcore

Domenica amara per la Speranza Agrate, caduta a Bresso e raggiunta in vetta alla classifica del girone D dalla lanciatissima Ac Lissone
Turno in chiaroscuro per le brianzole, il dodicesimo, nel campionato di Promozione. Se infatti formazioni quotate come Lesmo e Speranza Agrate sono rimaste a mani vuote, Meda e Casati Arcore hanno evidenziato di essere usciti dai loro momenti di crisi e l’Ac Lissone ha conquistato la vetta del girone D, seppur in coabitazione.

Calcio: la situazione nel girone B

Nel girone B, domenica amara per il Lesmo, che ha ceduto in casa 3-0 al Cantù San Paolo ed ha visto così scappare l’Olginatese, ora capolista solitaria con tre punti di vantaggio. Decisive sono state le reti dell’ex seregnese Jacopo Morello, di Simone Canavesi e di Martin Wereko. In ripresa la Base 96 Seveso, che si è imposta sempre 3-0 sul campo della Bellagina. Gli squilli sono stati di Alessandro Odone, Ergyn Husi e Michele Monteverde. Ha cambiato passo anche il Meda, che è tornato da Rovellasca con una preziosa vittoria di misura ed ha in questo modo riavvicinato la zona playoff. L’1-0 conclusivo è stato firmato da Rayan Kamal. Bene infine anche la Vibe Ronchese, che in trasferta ha sconfitto 3-1 il Castello Città di Cantù. A segno sono andati Alessandro Conti, con una doppietta, ed Andrea Panzeri, mentre per i locali ha timbrato il cartellino Mohamed Ajouli.

Calcio: la giornata nel girone C

Nel girone C, pareggio a Solaro tra Universal e Ceriano Laghetto. Il combattuto 2-2 è stato determinato da una doppietta di Davide Tartaglione per i padroni di casa, da una prodezza di Marco Gandini e da un autogol per gli ospiti. Le due squadre navigano ora a metà classifica.

Calcio: il bilancio nel girone D

Nel girone D, un terzetto guida la graduatoria. Lo compongono a quota ventisei punti la Franco Scarioni 1925, la Speranza Agrate e l’Ac Lissone. Turno negativo per gli agratesi, sconfitti 1-0 in trasferta dal Circolo Giovanile Bresso. Determinante è stato il rigore trasformato da Simone Mazzola nella ripresa. È proseguita la progressione dell’Ac Lissone, passata 2-1 sul campo della Dipo Vimercatese. Al vantaggio locale, firmato subito da Jacopo Aceto, hanno replicato nella seconda frazione Fabio Lucente, a segno su massima punizione, e Francesco Filomeno. In netta risalita la Casati Arcore, che tra le mura amiche ha piegato 2-1 l’Olimpic Trezzanese ed ha così avvinato la zona playoff. In rete sono andati per i locali Daniele Scavetta e Massimiliano Vario e per gli ospiti Alessandro Scalcinati su rigore. Brutto kappaò infine per la Concorezzese, ultima insieme alla Dipo Vimercatese, con sole otto lunghezze nel carniere. Un gol di Antonio Picci è stato sufficiente all’Ausonia Academy per ottenere i tre punti.

