Lesmo e Speranza Agrate prim’attori della nona giornata del campionato di Promozione in Lombardia. Le due squadre si trovano infatti in vetta rispettivamente al girone B ed al girone D, a conferma del loro ottimo momento di forma.

Promozione: la situazione nel girone B

Nel girone B, copertina per il Lesmo, che ha espugnato il campo dell’Ars Rovagnate ed ha così continuato la sua corsa al vertice, a pari merito con l’Olginatese, con ventuno punti. L’1-0 finale è stato firmato da Luca Saino all’inizio del secondo tempo. Dietro alla coppia di testa, la Base 96 Seveso ha agganciato a quota diciotto proprio l’Ars Rovagnate, pareggiando in casa 3-3 con il Castello Città di Cantù. Grande però il rammarico tra i neroverdi, che dopo lo svantaggio firmato da Simone Montrasio, sembravano aver chiuso i conti, grazie alla doppietta di Davide Marinoni ed all’acuto di Loris Biancu. I gol di Mamadou Sow al 44’ della ripresa e di Mohamed Ajouli in pieno recupero hanno consentito ai comaschi un’insperata rimonta. Nella zona calda della graduatoria, la Vibe Ronchese è stata superata tra le mura amiche 1-0 dall’Olimpyc Morbegno, a bersaglio con Luca Rompani, ed è stata agganciata ad undici punti dal Meda, che è passato 2-1 a Pontelambro sulla Pontelambrese. Di Mattia Lanzarotti e Pietro Sironi i gol dei bianconeri, mentre per i comaschi ha timbrato a tempo scaduto Mattia Rizzo.

Promozione: la situazione nel girone C

Nel girone C, battuta d’arresto per l’Universal Solaro, piegata 1-0 sul campo dell’Accademia Bmw. Il match è stato deciso dalla prodezza di Gianfranco Pravettoni. Kappaò anche il Ceriano Laghetto, che ha perso 2-1 in casa contro il Vighignolo, capolista insieme all’Aurora Cantalupo. Il gol di Edoardo Carraro non è bastato ai locali per controbilanciare quelli insaccati dagli ospiti con Tony Gentile, ex seregnese, che ha appena lasciato la Casati Arcore, ed Andrea Turconi.

Promozione: la situazione nel girone D

Nel girone D, exploit della Speranza Agrate, che ha surclassato tra le mura amiche la Dipo Vimercatese. Il 4-1 ha consentito agli agratesi di agganciare in vetta alla graduatoria, a quota ventidue punti, la Franco Scarioni 1925, fermata in casa sullo 0-0 dal Città di Segrate. La gara ha fatto registrare la doppietta di Andrea Borghi e le marcature di Andrea Calzighetti e Riccardo Oggioni per la Speranza Agrate, mentre la Dipo Vimecatese ha realizzato con Lorenzo Tini su rigore. Con un ritardo di cinque lunghezze, insegue le due prime della classe l’Ac Lissone, che ha superato 1-0 sul terreno di Bresso la Cob 91. Determinante è stato Fabio Eguelfi, che ha rotto il ghiaccio al 46’ della seconda frazione. Male invece la Concorezzese, battuta 2-1 sul proprio campo dal Pozzuolo Calcio (rete di Matteo Scalzo per i locali, ribaltata dagli ospiti con quelle di Daniele Lombardo e Simone Carbonara), e male soprattutto la Casati Arcore, travolta 4-1 a Rozzano (doppietta di Christian Pozzi e gol di Davide Cavallaro e Federico Mereto per i locali, con il solo Pietro Martirani a bersaglio per gli ospiti). Proprio Concorezzese e Casati Arcore, con la Dipo Vimercatese, chiudono la classifica, con otto punti.