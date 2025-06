Don Bruno Maggioni torna a Limbiate: la comunità festeggia i suoi 40 anni di sacerdozio. E arriva un messaggio a sorpresa di Barbara D’Urso. Don Bruno Maggioni ha trascorso 8 anni nella parrocchia Sacro Cuore, al Villaggio Giovi a Limbiate, e in città ha lasciato un ricordo bellissimo e indelebile. E così, in occasione di un anniversario speciale, Limbiate ha voluto don Bruno nella chiesa che lo ha visto per tanti anni essere la guida spirituale.

Limbiate: tanti i messaggi ricevuti dal festeggiato

Don Bruno Maggioni all’altare, durante la santa Messa (Michelangelo Salerno)

Venerdì 27 giugno don Bruno Maggioni, oggi parroco in Alta Valsassina, ha celebrato la santa Messa nella chiesa Sacro Cuore di Limbiate di fronte a fedeli ed autorità. A seguire, bagno di folla e momento di festa per brindare insieme, tra torta e magliette celebrative. Sono stati numerosi i messaggi ricevuti dal parroco, tra i quali quelli di monsignor Rosario Saro Vella, vescovo in Madagascar e in questi giorni in Italia.

Limbiate: anche Barbara D’Urso ha ricordato l’amico sacerdote

Un momento dell’incontro conviviale successivo alla Messa (Michelangelo Salerno)

E gli amici limbiatesi gli hanno fatto anche una sorpresa particolare, riportandogli un messaggio speciale della conduttrice tv Barbara D’Urso che alla guida di Pomeriggio 5 fece conoscere al grande pubblico il “prete canterino”. Don Bruno Maggioni è un parroco singolare, allegro ed estroverso che è solito inserire nelle proprie celebrazioni canti, balli per la sua grande passione per la canzone italiana ed in particolare per i Ricchi e Poveri. In molti ricorderanno le celebrazioni di matrimonio condite da speciali del sacerdote che ama in particolare “Mamma Maria”.

Limbiate: il taglio della torta ha suggellato l’appuntamento

La torta preparata per il festeggiato (Michelangelo Salerno)

E anche venerdì 27 giugno a Limbiate, durante il taglio della torta, non ha voluto venir meno ad un’apprezzata abitudine e rallegrare l’atmosfera e far sorridere i suoi tanti amici che hanno voluto ribadire il loro affetto ad un sacerdote che ha lasciato un segno profondo a Limbiate.