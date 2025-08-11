La convocazione del tavolo nazionale per richiedere un nuovo piano industriale per la STMicroelectronics ha soddisfatto Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito nel governo presieduto da Giorgia Meloni.

Piano industriale: Frassinetti lo ritiene fondamentale per la nazione

«Come parlamentare eletta nel collegio di Monza e Brianza -ha commentato l’interessata-, esprimo grande soddisfazione per la convocazione, da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy, del tavolo plenario su STMicroelectronics, che si terrà il prossimo 15 settembre a Palazzo Piacentini. Il piano industriale di STM rappresenta per l’Italia un progetto strategico di rilevanza nazionale, capace di rafforzare la filiera tecnologica, generare occupazione qualificata e consolidare il ruolo dell’Italia nei settori ad alta innovazione».

Piano industriale: la sottosegretaria promette attenzione agli sviluppi

Frassinetti ha quindi proseguito: «Accolgo con favore la gestione unitaria e coordinata del progetto, che vede il coinvolgimento delle istituzioni centrali, delle regioni Lombardia e Sicilia, degli enti locali e delle parti sociali, a testimonianza dell’importanza di un approccio condiviso e lungimirante. Continuerò a seguire con attenzione i lavori, assicurando il massimo impegno, affinché le ricadute positive dell’iniziativa possano tradursi in opportunità concrete per il nostro territorio e per l’Italia».