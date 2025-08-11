Agrate Brianza Politica

Agrate, Frassinetti soddisfatta per la convocazione del tavolo nazionale per STM

La sottosegretaria ritiene un passo in avanti fondamentale l'appuntamento previsto il 15 settembre a Palazzo Piacentini ed elogia l'approccio finalizzato all'inclusione delle parti
Presidio dei sindacati alla St di Agrate
La convocazione del tavolo nazionale per richiedere un nuovo piano industriale per la STMicroelectronics ha soddisfatto Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito nel governo presieduto da Giorgia Meloni.

Piano industriale: Frassinetti lo ritiene fondamentale per la nazione

«Come parlamentare eletta nel collegio di Monza e Brianza -ha commentato l’interessata-, esprimo grande soddisfazione per la convocazione, da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy, del tavolo plenario su STMicroelectronics, che si terrà il prossimo 15 settembre a Palazzo Piacentini. Il piano industriale di STM rappresenta per l’Italia un progetto strategico di rilevanza nazionale, capace di rafforzare la filiera tecnologica, generare occupazione qualificata e consolidare il ruolo dell’Italia nei settori ad alta innovazione».

Piano industriale: la sottosegretaria promette attenzione agli sviluppi

Frassinetti ha quindi proseguito: «Accolgo con favore la gestione unitaria e coordinata del progetto, che vede il coinvolgimento delle istituzioni centrali, delle regioni Lombardia e Sicilia, degli enti locali e delle parti sociali, a testimonianza dell’importanza di un approccio condiviso e lungimirante. Continuerò a seguire con attenzione i lavori, assicurando il massimo impegno, affinché le ricadute positive dell’iniziativa possano tradursi in opportunità concrete per il nostro territorio e per l’Italia».

