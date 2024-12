Serie A, verso Monza-Udinese: «È il momento di dare una strattonata». La carica di Galliani

Una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Dev’essere l’obiettivo chiaro e dichiarato del posticipo di lunedì sera del Monza con l’Udinese. Lo sa anche Nesta che alla vigilia è piuttosto diretto: «Ci manca un pezzo, sembra sempre poco, ma in realtà questo poco alla fine è grande. Dobbiamo recuperare qualche giocatore e convincere tutti a determinare. La situazione non è facilissima, è il momento di dare una strattonata. Abbiamo dimostrato di avere la possibilità di farlo, ora dobbiamo metterlo in pratica, senza alibi, che non cerco e non do alla squadra. Recentemente abbiamo trovato avversari in difficoltà e non ne abbiamo approfittato. Io sono sicuro che se supereremo questo momento poi ci inizieremo a raccogliere i frutti del nostro lavoro».

Serie A, verso Monza-Udinese: la formazione tra rientri e assenze

La formazione è praticamente scritta e sarà quella di memoria, con il sicuro ritorno di Izzo dopo la squalifica ed i possibili rientri di Birindelli e Maldini tra i titolari. Oltre agli infortunati di lungo corso, mancheranno anche Vignato, per il riacutizzarsi di un problema al tendine dopo la sfida di Coppa Italia di martedì scorso a Bologna, e Petagna. Per il centravanti ex Milan e Napoli, che recentemente ha spalmato l’ingaggio dell’ultimo anno di contratto su due stagioni, prolungando dunque sino al 2027, si tratta di un periodo di stop forzato dalla necessità di riatletizzarsi dopo la polmonite dalla quale è guarito solamente da poche settimane. Ci vorrà ancora qualche giorno e qualche seduta di allenamento personalizzata per rimettersi in forma e tornare a disposizione del gruppo.

Nel frattempo però il Monza si giocherà tutto il giocabile da lunedì sera sino alla fine del girone d’andata, per cominciare al meglio una discesa per tutto il ritorno. In queste cinque partite, 450 minuti di fuoco, il calendario mette in striscia Udinese, Lecce, Juventus, Parma e Cagliari. Quattro su cinque sono scontri diretti ed evidentemente bisogna capitalizzare il lavoro di questi mesi.

Serie A, verso Monza-Udinese: Galliani sulla panchina di Nesta

Anche perché altrimenti la panchina di Nesta potrebbe iniziare a scricchiolare. Ne ha parlato anche Adriano Galliani lunedì mattina al suo arrivo in Lega per l’assemblea di giornata, gettando acqua sul fuoco: «Ieri sono stato a cena con la squadra e speriamo di fare bene – ha detto l’amministratore delegato – Dobbiamo vincere una partita per mettere dietro tre squadre, la classifica è cortissima. Siamo a una vittoria dalla zona salvezza e dobbiamo conquistarla, stasera è una partita importantissima che bisogna provare a vincere. Nesta è un monumento del calcio, è stato uno dei migliori difensori del mondo ed è un buon allenatore, se vincesse questa partita sarebbe meglio, ma la sua panchina è salda, non salva, non c’è niente da salvare».

Se non il Monza, in Serie A, cominciando da una vittoria con l’Udinese.