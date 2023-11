Serie A, verso Monza-Juve: Palladino e Allegri, parlano i mister

Alla vigilia di Monza-Juventus, mister Palladino affronta un viaggio tra passato e futuro, ricordando cos’è stata l’anno scorso la partita (il suo esordio in panchina, la prima storica vittoria in Serie A) pur concentrandosi più di tutto quello che potrà essere venerdì sera all’U-Power Stadium (ore 20.45).

Serie A, verso Monza-Juve: «Bisogno anche di una grande mano dallo stadio»

«Affrontiamo una squadra molto forte, mi auguro che lo stadio ci possa dare una grande mano perché abbiamo bisogno anche dei nostri tifosi per arrivare a mettere in difficoltà la Juventus. Contro il Cagliari non abbiamo fatto il nostro miglior primo tempo, ma anche per merito degli avversari che ci hanno messo in difficoltà con grande spirito e intensità. Ma sono sicuro che la squadra ha imparato e non commetterà gli stessi errori. Il nostro unico obiettivo è affrontare partita dopo partita e cercare di mettere in difficoltà tutte le squadre, la nostra mentalità dev’essere questa. È ovvio che la nostra ambizione è di fare sempre meglio, ma l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di probabilmente irripetibile, un’impresa incredibile, però noi lavoriamo per migliorarci».

Serie A, verso Monza-Juve: «Per noi è uno stimolo, la Juve quest’anno è più solida e lotterà per lo scudetto»

In avvicinamento alla partita, il tecnico ha studiato Juventus-Inter: «Affrontare queste grandi squadre per noi è uno stimolo. La Juventus quest’anno è più solida, si difende ancora meglio, è in salute, sia fisicamente che mentalmente. Lotteranno sicuramente per lo scudetto. Ringrazio Allegri per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, l’ho conosciuto e c’è un bellissimo rapporto con lui».

A chi gli chiede se fosse vero l’interessamento della Juventus per lui in passato, Palladino risponde così: «Questa è una domanda un po’ cattiva, preferisco non parlare del passato e di mercato. L’anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e ci sono ancora margini di crescita nel percorso».

Serie A, verso Monza-Juve: recuperi, assenze e potenziale formazione

Su recuperi e potenziale formazione: Izzo ha proseguito il lavoro differenziato, Vignato non sarà convocato, mentre Franco Carboni rientra. A tempo pieno il rientro anche di Pablo Marì, in dubbio la presenza dal primo minuto di Colombo. Già a Cagliari non stava benissimo ed è uscito prima, per questo in settimana Palladino ha provato le soluzione con Maric titolare oppure con Ciurria inserito nel tridente offensivo con Mota Carvalho e Colpani.

Serie A, verso Monza-Juve: mister Allegri elogia gli avversari

Ecco il pensiero che mister Allegri ha dedicato nel pre-partita al collega che l’anno scorso l’ha battuto due volte su due in Serie A: «Come al solito Galliani non ha sbagliato l’allenatore. Palladino sta facendo molto bene e sono certo che nella crescita, vicino a Galliani, possa solo che migliorare. Potrà fare un’ottima carriera. Ci sono allenatori giovani e bravi che stanno crescendo, avere un dirigente di grande esperienza come Galliani è un vantaggio per lui».

Sul Monza invece è molto diretto: «È l’unica squadra che l’anno scorso ci ha portato via 6 punti e a cui non abbiamo mai fatto un gol. Dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter per trovare un risultato positivo».