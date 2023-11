Serie A, verso Cagliari-Monza: «Voglio il coltello fra i denti, più difficile della Juve»

«Non dobbiamo scendere in campo con leggerezza o superficialità, voglio il coltello tra i denti. Sappiamo che quella con il Cagliari è una partita difficile perché veniamo da una pausa ed è su un campo difficile con tifosi che spingeranno la loro squadra che in questo momento è in salute e ha trovato solidità nelle ultime cinque partite. Sarà una sfida più difficile di quella con la Juve della settimana prossima».

Serie A, verso Cagliari-Monza: Palladino contro Ranieri che lo allenò alla Juve

Mister Raffaele Palladino ha presentato il match in programma in Sardegna domenica 26 novembre alle 12.30 valido per la tredicesima giornata di Serie A: il Monza affronta il Cagliari in trasferta, primo scontro diretto con mister Claudio Ranieri con cui l’allenatore biancorosso aveva giocato alla Juve.

«È un allenatore pragmatico e concreto, squadre che badano al sodo e sono complicate da affrontare».

Non ci saranno Caprari, Izzo che sta recuperando e forse dalla prossima settimana rientrerà con la squadra, Vignato non ancora recuperato e Franco Carboni per un affaticamento.

Serie A, verso Cagliari-Monza: i convocati

I convicati sono: 1 Lamanna, 2 Donati, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 84 Ciurria.