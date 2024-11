Serie A, Torino-Monza 1-1: Djuric risponde a Masina, reazione rabbiosa dei biancorossi

⏳ Fischio finale allo Stadio Olimpico Grande Torino: Monza e Torino impattano 1-1. Accade tutto da calcio piazzato in quattro minuti: al 59′ segna di testa Masina, al 63′ gli risponde Djuric che insacca di testa anche lui. Buona prestazione dei biancorossi di mister Nesta a cui è mancata la stoccata vincente per espugnare l’Olimpico Grande Torino. Ora c’è il derby contro il Como.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

🟤 88′ Occasione per il Toro: Sanabria serve Njie che avanza e calcia con potenza, Turati si distende respingendo la sfera.

🔄 87′ Cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho entra Caprari.

🟤 82′ Njie vince un duello dal limite dell’area, arriva Ricci che colpisce al volo ma Turati respinge a dovere.

🟤 79′ Cross di Pedersen per il colpo di testa a giro di Sanabria che sfiora l’incrocio dei pali. C’è stata deviazione e sarà corner per il Toro.

🟨 77′ Ammonito Izzo (M) per un fallo commesso su Njie. Izzo era diffidato e salterà il prossimo match di Serie A in programma contro il Como.

🟤 74′ Toro a un passo dal vantaggio: Njie apre il pertugio per il sinistro potente di Gineitis sul quale Turati si oppone alla grande; poi arriva Walukiewicz che calcia a botta sicura, deviazione provvidenziale di Pablo Marí che devia in angolo.

⚪🔴 72′ Ci prova il neo entrato Vignato con un destro smorzato che termina sul fondo.

🔄 71′ Doppio cambio nel Torino: al posto di Lazaro e Vlasic entrano Vojvoda e Njie.

🔄 68′ Cambio nel Monza: al posto di Maldini entra Vignato.

⚪🔴 63′ Risponde subito il Monza: reazione rabbiosa dei biancorossi che la pareggiano su corner, batte Kyriakopoulos e svetta Djuric che mette dentro. TORINO 1 – MONZA 1

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🟨 61′ Ammonito Bianco (M) per un fallo commesso su Ricci.

🟤🟤 59′ Corner di Lazaro a trovare l’incornata vincente di Masina che insacca in rete per il vantaggio granata. TORINO 1 – MONZA 0

⚽️ 59′ GOL DEL TORINO

⚪🔴 51′ La prima azione degna di nota nel secondo tempo è del Monza: traversone dalla destra di Bondo per il colpo di testa impreciso di Maldini che termina sul fondo.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO!

⏳ Fine primo tempo allo Stadio Olimpico Grande Torino: reti inviolate tra Torino e Monza. Bel primo tempo della squadra biancorossa che ha mostrato grande carattere ma poco cinismo nelle occasioni avute.

🟨 45′ Ammonito Adams (T) per un fallo commesso su Bianco.

⚪🔴 38′ Cross insidioso dalla destra di Pedro Pereira, smanaccia Milinkovic-Savic che respinge il pallone.

⚪🔴 30′ Maldini punta Pedersen e calcia con un destro a giro radente che è respinto in tuffo da un attento Milinkovic-Savic.

🟤🟤 27′ Iniziativa personale di Coco che va alla conclusione da distanza siderale, palla in curva.

⚪🔴 24′ Mota serve Bianco che fa partire un cross per il colpo di testa di Djuric, blocca centralmente l’estremo difensore granata.

🟤🟤 20′ Vlasic ruba la sfera a Bianco all’interno dell’area di rigore e serve Adams che calcia a botta sicura, si immola Izzo che allontana la sfera.

⚪🔴 16′ Staffilata di Bondo dalla distanza, blocca in due tempi Milinkovic-Savic.

🟤🟤 14′ Corner di Lazaro a pescare l’inzuccata di Coco diretta all’angolino, bravo ancora una volta Pablo Marí ad evitare guai peggiori, stavolta col ginocchio.

🟤🟤 12′ Traversone dal fondo di Pedersen a cercare Sanabria ma è lesto Pablo Marí ad anticiparlo con la punta del piede sventando il pericolo.

⚪🔴 4′ Lancio di Izzo ad imbeccare Pereira che, dopo un inserimento centrale, prova a beffare Milinkovic-Savic con un pallonetto morbido che è bloccato senza patemi dal portiere serbo. Grande inizio dei biancorossi.

⚪🔴 1′ Grande occasione per il Monza dopo appena 60 secondi: lancio lungo dalle retrovie, spizzata di Djuric a lanciare Maldini che dribbla Masina e da posizione favorevole si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic che gli mura prodigiosamente la conclusione.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO!

⚠️ Sciopero del tifo da parte dei tifosi granata per i primi 45′ in protesta contro il presidente Urbano Cairo.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Dopo la sosta dovuta alle Nazionali, ritorna in campo la Serie A. Domenica alle ore 15.00, allo stadio “Olimpico Grande Torino” scende in campo il Monza che fa visita alla formazione granata allenata da Paolo Vanoli. I biancorossi di Alessandro Nesta sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato con zero gol all’attivo e per risalire in classifica bisognerà invertire la rotta puntando meno sul bel gioco ma più sulla concretezza perché, come ha dichiarato l’AD e Vicepresidente Vicario del Club brianzolo Adriano Galliani, «le classifiche non le fanno le prestazioni ma le fanno i punti». Non convocato capitan Pessina, infortunato a causa di una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale.

Le formazioni ufficiali

🟤🟤 TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Maripan, Dembele, Sosa, Vojvoda, Tameze, Ciammaglichella, Linetty, Njie. All. Paolo Vanoli.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Maldini; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Sensi, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Colombo, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta.