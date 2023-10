Serie A, Sassuolo-Monza LIVE: si parte

19′ Ancora Sassuolo. Svarione di Caldirola che rinvia male, ne approfitta Pinamonti per una botta al volo respinta in angolo. Il cross di Berardi questa volta è lungo per tutti.

17′ Torna in avanti il Sassuolo dopo qualche momento di attesa, lo fa con un bel traversone tagliato di Berardi per la testa di Thorstvedt, anche se il biondo centrocampista colpisce male, un po’ arretrato, e non è pericoloso per Di Gregorio

12′ Altra super occasione per i brianzoli. Parte sempre tutto da Ciurria, poi Mota che riceve e punta l’area mettendo il filtrante per Colombo che incredibilmente sbaglia da solo davanti al portiere, colpendo Consigli in uscita disperata. Sarebbe stata una situazione clamorosa, ma l’ex Monza si trovava in fuorigioco, dunque tutto inutile

10′ Prima occasione anche per il Monza. Lampio di Ciurria sulla destra, salta dentro puntando l’avversario e scaglia un mancino a giro non precisissimo ma abbastanza insidiosa; tanto che Consigli è costretto a limitare i danni in angolo. Prosegue la pressione del Monza

6′ Provvidenziale intervento di Di Gregorio sull’impressionante accelerazione di Laurientè che prima approfitta dell’anticipo bucato da Caldirola, poi svernicia Pablo Marì ed alla fine, decentrato sulla sinistra, si vede fermato solamente dall’uscita faccia avanti del portierone biancorosso. La velocità devastante dell’esterno neroverde potrebbe essere un’arma totale per il Sassuolo

3′ Possesso a fasi alternate, ma senza grandi accelerazioni. Per il Monza zona di centrodestra della difesa occupata da Caldirola, per un problema fisico dell’ultimo momento accusato da Izzo

1′ Dionisi sceglie la formula con un centrocampista in più (Thorsvedt per Bajrami), probabilmente per cercare la superiorità a centrocampo

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Enrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Bajrami, Ferrari, Obiang, Ceide, Castillejo, Volpato, Defrel. All. Dionisi

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, A.Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kiriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa-Akpro, F.Carboni, Pedro Pereira, Gomez, Birindelli, V.Carboni, Maric, D’Ambrosio, Cittadini, Vignato. All. Palladino

Sassuolo-Monza, gara della settima giornata di Serie A: si gioca lunedì 2 ottobre alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. È il giorno di Papu Gomez, firmato venerdì e già tra i convocati per il match.

Il Sassuolo ha 9 punti in classifica, frutto anche delle vittorie con Inter e Juve; il Monza segue in classifica con 6 punti (e tre pareggi in sei partite).