Serie A, Parma-Monza LIVE 1-0: segna Hernani su rigore, brianzoli in dieci

🔄 82′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Birindelli e Ciurria entrano Pedro Pereira e Martins.

🟨 78′ Ammonito Hainaut per un fallo commesso su Caprari.

👁‍ ATTENZIONE! CONTROLLO VAR IN CORSO. Per l’arbitro La Penna non c’è fallo.

👁‍ ATTENZIONE! CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA! Fallo di Birindelli su Camara.

🔄 74′ Cambio nel Monza: al posto di Bondo entra Sensi.

🟨 74′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Camara.

🔄 72′ Cambio nel Parma: al posto di Man entra Benedyczak.

🟨 70′ Ammonito A. Carboni per un fallo commesso su Hainaut.

⚪🔴 69′ Traversone di Ciurria dalla sinistra a cercare Djuric, abile Valenti a chiudere col corpo proteggendo l’uscita di Suzuki.

🔄 68′ Cambio nel Parma: al posto di Hernani entra Camara.

🟨 63′ Ammonito Valenti per un fallo commesso su Caprari.

👁‍ ATTENZIONE! GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO, SI RIMANE SUL RISULTATO DI 1-0.

⚪🔴 58′ Punizione di Caprari ad imbeccare l’inzuccata del neo entrato Djuric. PARMA-MONZA 1-1

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🔄 57′ Cambio nel Monza: al posto di Maldini entra Djuric.

🟡🔵 56′ Dal dischetto si presente HERNANI che insacca, Turati intuisce toccando la sfera ma non riuscendo a parare il rigore. PARMA-MONZA 1-0

⚽️ GOL DEL PARMA

⚠️ 54′ RIGORE PER IL PARMA. La Penna richiamato al VAR. Fallo di Pablo Marí su Coulibaly, Cartellino rosso per il difensore (doppia ammonizione) e calcio di rigore per i gialloblù.

👁‍ ATTENZIONE! CONTROLLO VAR IN CORSO

📣 RIPRENDE IL MATCH AL “TARDINI”!

🔄 46′ Doppio cambio nel Parma: al posto di Keita e Cancellieri entrano Bonny e Valeri.

⏳ Fine primo tempo al “Tardini”: reti inviolate tra Parma e Monza. Prima frazione molto intensa condita da tanti errori tecnici ma la squadra più pericolosa è stata finora la formazione biancorossa che ha sfiorato in più occasioni la rete del vantaggio.

⚪🔴 46′ Ciurria imbecca Birindelli in corsa che avanza e calcia col destro, Suzuki gli chiude lo specchio sul primo palo.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

🧐 Ammonita tutta la difesa del Monza

🟨 34′ Ammonito Pablo Marí per un fallo commesso su Man.

🟨 28′ Ammonito Izzo per un fallo commesso su Man.

🟨 28′ Ammonito D’Ambrosio per un fallo precedente commesso su Hernani.

⚪🔴 24′ Caprari in verticale per Izzo che calcia col mancino, pallone fuori di molto.

⚪🔴 21′ Grossa chance per il Monza: Ciurria lancia Caprari a tu per tu con Suzuki ma il 10 biancorosso si fa ipnotizzare dall’estremo difensore gialloblù che salva il risultato deviando in angolo.

🟡🔵 10′ Reazione gialloblù con un tiro velenoso dal limite di Mihaila, Turati si distende e respinge.

⚪🔴 9′ Monza ancora in rete con Maldini che insacca da pochi passi su assist di Caprari ma l’ex Samp è in posizione di offside.

⚪🔴 8′ Svirgolata di Maldini che favorisce la rovesciata in area di D’Ambrosio, palla a lato.

👁‍ 6′ Dopo un lungo check è stata annullata la rete a Ciurria: durante il cross di Birindelli la sfera ha oltrepassato la linea di fondo. Si rimane a reti inviolate. PARMA-MONZA 0-0

👁‍ ATTENZIONE! CONTROLLO VAR IN CORSO

⚪🔴 4′ Monza avanti nel punteggio: cross in mezzo di Birindelli dal versante sinistro per Ciurria che insacca all’incrocio dei pali con una bordata in diagonale. PARMA-MONZA 0-1

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

⚪🔴 2′ Azione confusa in area parmense con Maldini che colpisce la traversa sotto porta. Sulla respinta prova ad insaccare col tacco ma respinge sulla linea la retroguardia di Pecchia. Inizio arrembante del Monza.

⚪🔴 1′ Primo sussulto dopo appena un minuto: cross dalla destra di Birindelli per il tiro al volo di Maldini che tutto solo non inquadra lo specchio da buona posizione.

📣 INIZIA IL MATCH AL “TARDINI”!

🧐 Dirige l’incontro il sig. Federico La Penna di Roma 1. A coadiuvarlo ci sono gli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta (Ba) e Marco Ricci di Firenze. Quarto ufficiale Luca Zufferli di Udine. VAR Valerio Marini di Roma 1; AVAR Rosario Abisso di Palermo.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

🟡🔵 PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Cancellieri. All. Fabio Pecchia.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, D’Ambrosio; Birindelli, Bianco, Bondo, A. Carboni; Ciurria, Caprari; Maldini. All. Salvatore Bocchetti.

Il Parma è in difficoltà, non come il Monza, ma sicuramente non naviga in buone acque. E subito dopo ci sarà anche il Cagliari. Uscire senza punti da queste due partite sarebbe praticamente un segnale di resa. Così si spiegano anche le tempistiche dell’esonero di mister Nesta e l’ingaggio di Bocchetti, che esordisce sulla panchina sabato 28 dicembre alle 15, sul campo del Parma.

«Il calcio è fatto di numeri e risultati e se non arrivano bisogna far di tutto per non retrocedere», ha detto Mauro Bianchessi (ds biancorosso) in occasione della presentazione del nuovo allenatore, a poche ore dalla decisiva sfida del Tardini. «Ne ho parlato con Bocchetti: questa squadra non è da ultimo posto, è inaccettabile che lì si trovi e non possiamo girare a dieci punti alla fine dell’andata. I giocatori sono i primi a cui dispiace questa situazione, bisogna trovare una scintilla per infiammarli e da oggi l’accendino ce l’ha in mano lui. È uno dei Gasperini-Boys e sa come si fa». Esattamente come Juric e soprattutto Palladino, in segno di continuità con il passato.

Serie A, Parma-Monza LIVE: fuori Pessina, rientra Maldini

«Pessina e Gagliardini saranno sicuramente assenti, tutti gli altri sono da valutare nei prossimi due allenamenti – ha detto Bocchetti – Il Parma è forte, non sta attraversando un grande periodo ma è una squadra con dei valori ed un allenatore sottovaluto, che conosco molto bene, come Pecchia. Ero a Verona nell’unica vittoria del Monza e devo dire che ha portato bene, l’ho detto anche a Galliani. In questi giorni sto conoscendo la squadra. Andremo in campo con chi darà maggiori garanzie». Come detto il modulo non è ancora deciso, la base è sempre la difesa a tre, ma Bocchetti lascia intendere di star valutando altre soluzioni, così come avvenuto in passato. Maldini rientra dalla squalifica e si punta a riavere anche Djuric, per dare peso all’attacco.