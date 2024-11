Serie A, Nesta verso Monza-Milan: «Non deve mancare il coraggio avuto a Bergamo»

Otto punti in dieci partite e un altro miniciclo terribile di fronte: dopo l’Atalanta arrivano Milan e Lazio, le partite del cuore di Sandro Nesta, e il Monza deve tirare fuori di nuovo gli artigli, come accaduto con tutte le grandi del campionato, con le quali ha messo in campo le prestazioni migliori.

Serie A, Nesta verso Monza-Milan: «Stiamo crescendo anche nel numero di occasioni»

«Il percorso che abbiamo fatto dice che non abbiamo sbagliato le partite con le grandi – ha detto il tecnico romano alla vigilia – anche se poi la vittoria è arrivata con il Verona. Purtroppo abbiamo sbagliato il primo tempo con il Venezia e il motivo può essere psicologico, di approccio. Perché se arriviamo con la testa giusta, con quello spirito, non sbagliamo mai l’appuntamento. Con il Milan non deve mancare il coraggio che abbiamo avuto a Bergamo, quel modo di stare in campo, di pressare, di gestire la palla nei momenti caldi. Per coraggio intendo saper prendere decisioni e poi non guardarsi indietro. Stiamo crescendo anche in questo, anche nel numero delle occasioni. Con l’Atalanta non ne abbiamo avute moltissime, ma giriamo alla media di due gol fatti a partita e per me è una buona media; ci metto anche quello di Vignato annullato non si sa ancora bene per cosa».

Serie A, Nesta verso Monza-Milan: ipotesi formazione

Nel turno infrasettimanale di mercoledì la squadra ha disputato 70 minuti di alto livello, ma non sono arrivati punti. Con altre grandi invece i risultati erano arrivati, ad esempio con Inter, Fiorentina e Roma. Con il Milan i biancorossi hanno bisogno di ritrovare ritmo e magari un risultato di prestigio per muovere la classifica con una certa convinzione. Dal punto di vista della probabile formazione, il turn-over del Gewiss Stadium garantisce possibilità di aver giocatori più freschi per la sfida di sabato sera. Ma non solo, ha messo in mostra anche qualche risorsa importante che potrebbe tornare utile per il futuro.

«La partita di Bergamo ci ha restituito qualche calciatore, come Caldirola, D’Ambrosio, Vignato e Maric – ha proseguito Nesta – Purtroppo Gagliardini starà fuori a lungo e Sensi non è ancora pronto. Aver ritrovato alcuni giocatori ci permette di crescere come gruppo e soprattutto nella settimana con tre partite è fondamentale avere più risorse. A volte la coperta è corta, non ci manca il coraggio di provare, ma l’importante è stare bene. Poi, chi va forte gioca».

Serie A, Nesta verso Monza-Milan: «Non deve mancare il coraggio avuto a Bergamo»

In porta confermato Turati. In difesa rientrano Izzo e Carboni, insieme a Pablo Marì, il più in forma di tutti. A centrocampo, sulle fasce Pedro Pereira e Kyriakopoulos non hanno alternative, in mezzo torna Bondo dalla squalifica insieme al capitano Pessina. Davanti Mota Carvalho e Djuric sono certi del posto, Maldini ha fatto minuti con Venezia e Atalanta e potrebbe tornare dall’inizio, ma ci sono anche Caprari e Vignato in ballottaggio, oppure il cambio modulo con l’inserimento di Bianco.