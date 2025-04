Serie A, Monza-Napoli LIVE 0-0: partenopei aggressivi e colossale occasione per Castrovilli

⚪🔵 72′ Napoli in vantaggio: crossa dalla sinistra di Raspadori a pescare l’inzuccata vincente di McTominay che trafigge Turati in uscita. MONZA-NAPOLI 0-1

⚽️ GOL DEL NAPOLI!

🟨 70′ Ammonito Bianco per un fallo commesso su Anguissa.

⚪🔵 69′ Filtrante intelligente di Raspadori per vie centrali che premia la corsa di Politano che mira all’angolino, Turati è reattivo chiudendogli a chiave la porta con una grande parata.

🔄 67′ Cambio nel Monza: al posto di Akpa-Akpro entra Gagliardini.

🧐 Cambio tattico di Antonio Conte che arretra Spinazzola come terzino sinistro e inserisce Raspadori nel tridente.

🔄 64′ Cambio nel Napoli : al posto di Olivera entra Raspadori.

🟨 54′ Ammonito Akpa-Akpro per un fallo commesso su McTominay.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🔄 46′ Cambio nel Napoli : al posto di Gilmour entra Anguissa.

🧐 Dati spettatori: totale 13.784, incasso di € 517.931,13; settore ospiti: 2.587, incasso di € 103.480,00.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza e Napoli vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Primo tempo coraggioso dei biancorossi che hanno avuto con Castrovilli anche l’occasione per sbloccare il risultato. Azzurri padroni del campo ma che non riescono ad abbattere il muro brianzolo.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔵 44′ Sinistro a giro di Politano deviato dalla retroguardia brianzola ma non ne approfitta Lukaku che cincischia da ottima posizione e l’azione sfuma.

⚪🔴 42′ Su azione da corner colpisce Bianco al volo con la sfera che viene ammortizzata da Mota Carvalho ma la deviazione del portoghese è fuori misura.

⚪🔵 39′ Spinazzola serve Politano che dal limite dell’area fa partire un sinistro morbido che non inquadra lo specchio della porta.

🟨 33′ Ammonito Mota Carvalho per un fallo commesso su Rafa Marin.

🟨 30′ Ammonito Rafa Marin per un fallo commesso su Castrovilli.

⚪🔴 29′ Monza vicino al gol con un’iniziativa di Castrovilli che salta Rafa Marin ma davanti a Meret spedisce incredibilmente a lato da posizione defilata.

🧐 29′ La Curva “Davide Pieri” espone un terzo striscione, stavolta rivolto alla squadra: “I vostri stipendi corrono più di voi”.

⚪🔵 27′ Progressione di Rafa Marin che calcia col mancino dalla distanza, blocca a terra comodamente Turati.

⚪🔵 22′ Altro corner da sinistra e stesso copione precedente: batte Spinazzola per la testa di Rrahmani. Non ci arriva di un soffio McTominay.

⚪🔵 22′ Ancora pericoli in area biancorossa: traversone dalla sinistra di Spinazzola per la testa di Lukaku ma l’attaccante belga viene anticipato sul più bello da A. Carboni che manda la sfera in corner.

⚪🔵 19′ Dal corner seguente, calciato da Spinazzola, stacca di testa Rrahmani con il pallone che sorvola la traversa.

⚪🔵 18′ Ripartenza feroce degli azzurri con Spinazzola che imbecca McTominay, il quale prova a piazzarla da posizione defilata. Caldirola allunga le chele deviando in corner.

⚪🔵 17′ Punizione pericolosa per il Napoli con una sassata di McTominay che impegna Turati centralmente che respinge come può.

🧐 13′ La Curva “Davide Pieri” espone un secondo striscione, stavolta rivolto alla società: “Già prevista la carta dell’irriconoscenza, ma quello che emerge è solo arroganza”.

⚪🔴 11′ Il primo sussulto del match è dei padroni di casa con una bordata di Birindelli che termina sull’esterno della rete.

🧐 3′ Subito pressione alta del Napoli che costringe i brianzoli a rintanarsi nella propria trequarti.

🧐 1′ Folta presenza da parte del pubblico partenopeo che ha occupato tutta la curva di competenza e diverse aree di tribuna.

🧐 1′ La Curva “Davide Pieri” espone uno striscione rivolto ad Adriano Galliani: “Onnipresente coi soldi di Berlusconi, Don Abbondio senza i milioni”.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione: confermate le formazione pronosticate alla vigilia con la sorpresa Gilmour al posto di Anguissa tra gli ospiti e la conferma in attacco di Caprari accanto a Mota Carvalho nello scacchiere biancorosso.

Vigilia di Pasqua proibitiva per il Monza di Alessandro Nesta che sabato 19 aprile, alle ore 18.00 all’U-Power Stadium, ospita il Napoli di Antonio Conte per la trentatreesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono ormai condannati alla retrocessione in Serie B e l’ufficialità potrebbe arrivare già nella prossima giornata di campionato in casa della Juventus.

I partenopei, ben saldi al secondo posto della classifica, arrivano in Brianza con la fame da Scudetto considerando che viaggiano a -3 dalla capolista Inter ma non vincono in trasferta addirittura da tre mesi (quattro pareggi e una sconfitta, ndr), ovvero dallo scorso 18 gennaio, giorno nel quale espugnarono il Gewiss Stadium battendo la Dea con un rocambolesco 3-2.

D’altro canto la squadra brianzola è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato maturate contro Cagliari, Como e Venezia: partite che hanno evidenziato lampanti limiti dal punto di vista tecnico, atletico e soprattutto caratteriale. La squadra biancorossa, oltre ai vari lungodegenti, sarà priva anche di Izzo e Keita, entrambi usciti per infortunio nella gara del Penzo per problemi muscolari mentre gli azzurri hanno perso Neres per un risentimento muscolare patito in allenamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Castrovilli. Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorssonm Lekovic, Gagliardini, Urbanski, Sensi, Forson, Palcios, Ganvoula, Petagna, Martins, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta.

⚪🔵 NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. A disposizione: Turi, Scuffet, Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori, Anguissa. All. Antonio Conte.