Serie A, Monza-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 24^ giornata di Serie A il Monza ospita l’Hellas Verona. Gli uomini di mister Palladino sono reduci da due risultati utili consecutivi (vittoria interna contro il Sassuolo e pareggio esterno contro l’Udinese, ndr), gare nelle quali Di Gregorio ha mantenuto inviolata la porta. Biancorossi a quota 29 punti in classifica, a +11 sulla zona retrocessione dove si trovano in coabitazione il Cagliari e gli Scaligeri. La squadra guidata da Baroni, completamente stravolta nel mercato di riparazione, nell’ultimo turno ha impensierito notevolmente il Napoli di Mazzarri facendosi rimontare solo sul finale. Calcio d’inizio alle ore 15.00 all’U-Power Stadium.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Raffaele Palladino.

🟡🔵 HELLAS VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda, Folorunsho; Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Marco Baroni.