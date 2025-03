Serie A, Inter-Monza LIVE 0-0: inizia il match al Meazza di San Siro

⚪🔴 21′ Conclusione col destro dalla distanza di Bianco che termina fuori di un paio di metri.

⚫️🔵 20′ Angolo di Calhanoglu ad imbeccare l’inzuccata di Martinez, palla a lato.

⚫️🔵 18′ Potenziale azione per l’Inter: Martinez prova il triangolo con Arnautovic dall’interno dell’area, intervento fortuito di Bianco che sporca il pallone e sfera che finisce tra le braccia di Turati.

⚪🔴 8′ Risponde subito il Monza con una staffilata di Keita che finisce di poco a lato.

⚫️🔵 7′ Il primo sussulto del match è di marca nerazzurra: Arnautovic verticalizza per la sponda di Acerbi e tiro al volo di Barella che è fuori misura.

📣 INIZIA IL MATCH AL MEAZZA DI SAN SIRO!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Sarà Luca Zufferli di Udine a dirigere Inter-Monza. A coadiuvarlo, gli assistenti Alessio Berti di Prato e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. VAR Matteo Gariglio di Pinerolo (To); AVAR Francesco Meraviglia di Pistoia.

Le formazioni ufficiali

⚫️🔵 INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; L. Martinez, Arnautovic. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Zielinski, Thuram, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Aidoo, Cocchi, Taremi. All. Simone Inzaghi.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Castrovilli, Bianco, Kyriakopoulos; Keita, Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Caprari, Forson, Palacios, Pessina, Ganvoula, Petagna, Martins, L. Colombo, Vignato. All. Alessandro Nesta.

Nell’anticipo serale della ventottesima giornata di Serie A, in programma sabato 8 marzo alle ore 20.45, allo stadio “Giuseppe Meazza” in “San Siro” va in scena Inter-Monza. I biancorossi di Alessandro Nesta, ultimi in classifica con due sole vittorie ottenute in campionato, fanno visita alla capolista della Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il pareggio nella sfida Scudetto contro il Napoli, navigano al primo posto della graduatoria mantenendo un punto di vantaggio sui partenopei e tre punti sull’Atalanta che in questo turno farà visita alla Juventus. Si preannuncia un weekend infuocato per la lotta al vertice. L’incontro di andata terminò 1-1 con le reti siglate da Mota Carvalho e Dumfries.

Inter-Monza: i precedenti in Serie A

Sono cinque i precedenti in Serie A tra Inter e Monza: per i biancorossi il bilancio parla di una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

15/09/2024 – Monza-Inter 1-1 – Marcatori: 82′ Mota Carvalho (M), 88′ Dumfries (I)

13/01/2024 – Monza-Inter 1-5 – Marcatori: 12’ rig. Calhanoglu (I), 14’ Martinez (I); 60’ Calhanoglu (I), 69’ rig. Pessina (M), 84’ rig. Martinez (I), 88’ Thuram (I)

19/08/2023 – Inter-Monza 2-0 – Marcatori: 8’ e 76’ Martinez (I)

15/04/2023 – Inter-Monza 0-1 – Marcatore: 78’ Caldirola (M)

07/01/2023 – Monza-Inter 2-2 – Marcatori: 10’ Darmian (I), 11’ Ciurria (M), 22’ Martinez (I), 93’ Autogol Dumfries (M)