Serie A: il Monza con la Salernitana per chiudere i conti per la salvezza, le parole del Mister

Il Monza va a Salerno con un obiettivo principale raggiungibile attraverso una serie di traguardi secondari: chiudere i conti per la salvezza. Con una vittoria infatti i biancorossi allontanerebbero definitivamente la zona retrocessione e potrebbero concentrarsi alla programmazione del futuro prossimo e della prossima stagione.

Serie A, il Monza con la Salernitana per chiudere i conti per la salvezza: «Quello che ho detto ai ragazzi»

Per farlo bisogna dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi, compresa la vittoria con il Milan, e proseguire sulla strada del bel calcio offensivo mostrato all’U-Power Stadium.

Ne è consapevole Palladino alla vigilia: «La cosa che ho detto ai ragazzi è che per dare valore alla vittoria con il Milan c’è bisogno di fare una grande prestazione a Salerno. Se abbiamo fatto due passi avanti con il Milan, farne tre indietro con la Salernitana sarebbe un peccato. Il gruppo mi mette in difficoltà, perché si allena forte e anche sabato chi giocherà darà il massimo».

Serie A: il Monza con la Salernitana per chiudere i conti per la salvezza, gli avversari

Poi ci sono anche gli avversari ovviamente, che Palladino conosce molto bene, così come la piazza, dove ha esordito tra i grandi da calciatore: «A Salerno ho ricordi meravigliosi di una città meravigliosa. Troveremo un ambiente complicato che aiuterà moltissimo i calciatori: due settimane fa, con la squadra ultima in classifica, sono andati in dieci mila all’allenamento a porte aperte. Hanno una passione smisurata per i loro colori. Dipenderà moltissimo da noi, perché loro sono una squadra viva, con bisogno di punti e molto affamata. Le insidie sono dietro l’angolo, dovremo interpretarla nella maniera giusta con maturità. È un attimo che si complica tutto. Dai ragazzi voglio una grande risposta, perché rischiamo di buttare via la prestazione che abbiamo fatto con il Milan. Se vogliamo alzare l’asticella, domani è l’occasione giusta per poterlo fare. Liverani è un allenatore che conosco, gli piace giocare a calcio e sa come farlo. Dopo l’ultimo risultato con l’Inter, troveremo una squadra ferita e questo mi preoccupa molto, per la loro reazione emotiva».

Serie A: il Monza con la Salernitana per chiudere i conti per la salvezza, il futuro del mister

È un periodo in cui si parla molto di lui come prossimo allenatore di una grande squadra, ma l’attuale tecnico biancorosso ci va cauto: «Per quanto riguarda me come allenatore, devo migliorare ancora molto, ma sono affamato e motivato, con grandi ambizioni personali. Sono innamorato di questo lavoro e vivo ogni momento della giornata per migliorarmi, per migliorare con il mio staff e con i nostri calciatori. Lo devo fare per la società, per la città, per i tifosi. A Salerno ci sarà tutta la mia famiglia, tiferanno per noi e per il Monza e voglio regalare una soddisfazione anche a loro».

Serie A: il Monza con la Salernitana per chiudere i conti per la salvezza, la formazione iniziale

Per quanto riguarda la formazione iniziale, poco da dire: la difesa a 4 è andata molto bene e l’undici titolare non cambierà di molto, giusto un ballottaggio sulla sinistra tra Kyriakopoulos e Carboni, per il resto tutti confermati.

Serie A: il Monza con la Salernitana per chiudere i conti per la salvezza, la conferenza stampa