Serie A: i convocati biancorossi per Monza-Fiorentina

Non c’è Andrea Carboni come previsto, mister Raffaele Palladino ha convocato 27 giocatori per Monza-Fiorentina, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma venerdì 22 dicembre alle 20.45 all’U-Power Stadium.

I convocati sono: 1 Lamanna, 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.