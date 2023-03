Serie A, Hellas Verona-Monza finisce 1-1: Sensi risponde a Verdi, annullato un gol a Caprari

⏳​ Finisce il match al Bentegodi: Hellas Verona e Monza impattano 1-1 con le reti siglate entrambe nella ripresa da Verdi e Sensi. I brianzoli di mister Palladino pareggiano con un possesso palla del 61% (la 3^ migliore squadra in Serie A per possesso palla, ndr) e in classifica raggiungono quota 33 punti mantenendosi a +14 sulla zona retrocessione. Nel prossimo turno di campionato, in programma sabato 18 marzo alle ore 15:00, il Monza ospiterà la Cremonese.

⚪🔴 94′ L’ultimo sussulto è di marca biancorossa con una staffilata da fuori area del neo entrato Colpani, deviata in corner dalla difesa gialloblù. Fischietto in bocca per l’arbitro Piccinini che decreta la fine del match.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

⚪🔴 88′ Clamoroso! Il Monza a un passo dal 2-1: sponda di Petagna per capitan Pessina che slalomeggia in area di rigore gialloblù e calcia col sinistro con la palla che sfiora l’incrocio dei pali e finisce incredibilmente a lato.

🔄 82′ Cambio nel Monza: al posto di Caprari entra Valoti.

⚪🔴 82′ Ghiotta occasione da gol per la squadra di Palladino: traversone dalle retrovie di Pablo Marí, la spizza di testa Carlos Augusto per Petagna che calcia col sinistro da posizione favorevole, Coppola si immola salvando la porta difesa da Montipò.

🟡🔵 77′ Cross dalla destra di Tameze a cercare al centro Djuric, è lesto Izzo ad intervenire allontanando la sfera.

🔄 76′ Cambio nell’Hellas Verona: al posto di Verdi entra Veloso.

🔄 75′ Cambio nel Monza: al posto di Sensi entra Colpani.

🔄 68′ Cambio nell’Hellas Verona: al posto di Gaich entra Djuric.

🟨 63′ Ammonito Duda per un fallo commesso su Pessina.

🔄 63′ Cambio nell’Hellas Verona: al posto di Faraoni entra Depaoli.

😓 60′ RETE ANNULLATA AL MONZA: lancio di Petagna ad imbeccare Caprari che fulmina in uscita Montipò insaccando all’angolino. Tutto fermo! Ravvisato il fuorigioco automatico per la posizione irregolare del centravanti con la maglia numero 37 in leggero offside.

🟨 57′ Ammonito Coppola per un fallo commesso su Petagna.

⚪🔴 55′ Pareggio del Monza a finalizzazione di una bella azione corale: giro palla da Petagna a Caprari che allarga a sinistra per il cross di Carlos Augusto per l’accorrente Sensi che deposita in rete da due passi. HELLAS VERONA 1 – MONZA 1

⚽️⚽️ GOOOOOOLL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ⚽️⚽️

🟡🔵 54′ Gialloblù vicini al raddoppio con un tiro di Gaich in area di rigore, Di Gregorio è attento e blocca.

🟡🔵 51′ Si schioda il punteggio al Bentegodi con il Verona che si porta in vantaggio: conclusione di Duda respinta da Caldirola, la sfera giunge a Verdi che insacca con una sventola col destro che piega le mani a Di Gregorio.

⚽️⚽️ GOL DELL’HELLAS VERONA ⚽️⚽️

📣 INIZIA LA RIPRESA AL BENTEGODI!

🔄 46′ st Cambio nel Monza: al posto di Birindelli entra Machin.

🔄🔄 46′ st Doppio cambio nell’Hellas Verona: al posto di Magnani e Kallon entrano Cabal e Doig.

⏳​ Finisce il primo tempo, senza recupero, al Bentegodi di Verona. Reti inviolate alla fine della prima frazione di gioco: match equilibrato con poche occasioni da rete per entrambe le squadre.

🟡🔵 45′ Punizione velenosa di Verdi dal versante destro, palla fuori di un metro.

⚪🔴 44′ Corner a favore dei biancorossi: Ciurria dalla bandierina serve Petagna che di testa spedisce la sfera sopra la traversa.

⚪🔴 39′ Seconda chance per Ciurria da fuori area con una bordata che non impensierisce l’estremo difensore gialloblù che si distende e blocca.

⚪🔴 35′ Petagna scarica dal limite per Ciurria che si fa vedere con una rasoiata mancina ben controllata da Montipò.

🟡🔵 32′ Azione in verticale dell’Hellas: Verdi serve Lazovic in area che prova a calciare col destro, l’accorrente Birindelli copre lo specchio e l’azione sfuma.

🟡🔵 29′ Corner di Verdi dalla destra per l’incornata di Dawidowicz che si spegne a lato.

⚪🔴 26′ Petagna lancia lungo per Carlos Augusto, Montipò agguanta la sfera anticipando a terra il fluidificante sinistro biancorosso.

🟡🔵 17′ Hellas imbastisce l’azione per vie centrali, la sfera giunge a Kallon che colpisce al volo col sinistro, palla alta.

🟡🔵 15′ Corner di Lazovic a cercare l’inzuccata di Coppola ma Pablo Marí anticipa il centrale gialloblù classe 2003 e devia nuovamente in angolo.

🟡🔵 14′ Kallon semina panico sull’out di destra e mette al centro, Pablo Marí è attento e allontana in corner.

🟡🔵 12′ Punizione di Verdi dalla distanza che non crea grattacapi alla difesa brianzola concludendosi a lato.

⚪🔴 10′ Caprari converge verso il centro e serve Petagna che lascia sfilare per capitan Pessina che colpisce col mancino di prima intenzione con la sfera che non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔴 8′ Lancio lungo di Sensi per la corsa di Petagna, Montipò in uscita ad anticipare l’attaccante ex Spal e a sventare il pericolo.

🧐 Pressing asfissiante degli scaligeri nei primi cinque minuti di gioco.

📣 INIZIA IL MATCH AL BENTEGODI!

😢 Osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Cutro.

🔘​ Dirige l’incontro Marco Piccinini della sezione di Forlì. Gli assistenti sono Niccolò Pagliardini di Arezzo e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro; il quarto uomo: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. VAR: Davide Massa di Imperia, AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 26^ giornata di Serie A il Monza di Palladino fa visita all’Hellas Verona guidato dall’ex Zaffaroni I biancorossi sono reduci dalla convincente vittoria contro l’Empoli mentre i veneti sono reduci dal pareggio esterno nello scontro diretto contro lo Spezia.

Le formazioni ufficiali

🟡🔵 HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Lazovic; Kallon, Verdi; Gaich. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Doig, Veloso, Djuric, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Depaoli, Cabal, Cisse. All. Marco Zaffaroni.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, Colpani, D’Alessandro, S. Vignato. All. Raffaele Palladino.