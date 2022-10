Serie A: chi è dentro e chi è fuori rosa nel Monza di Palladino (aspettando il mercato)

Con la sostituzione nella lista ufficiale di Molina con Donati avvenuta poco prima della trasferta di Genova, anche se il terzino con il numero 2 sulle spalle, al pari di Paletta, era tornato ad allenarsi con il gruppo già dai primi giorni di Palladino sulla panchina biancorossa, il Monza si gioca la prima delle due modifiche concesse dal regolamento sugli elenchi depositati in lega per la partecipazione alla Serie A.

La modifica non si applica invece alla Coppa Italia, competizione per la quale il regolamento non prevede limiti di utilizzo di giocatori senior.

Serie A: Molina, Paletta, Lamanna, Scozzarella, Siatounis, Rigoni, Maric

Attualmente rimangono dunque fuori rosa, oltre a Molina, che probabilmente cercherà una nuova soluzione in vista della riapertura del mercato a gennaio, lo stesso Paletta e poi il quarto portiere Lamanna, i centrocampisti Scozzarella (in ripresa dopo il grave infortunio al ginocchio di un anno fa), Siatounis e Rigoni e l’attaccante Maric, autore di una discreta stagione nella sfortunata retrocessione del Crotone in Serie C dell’anno scorso.

Serie A: come è fatta la rosa

Nessuno di loro ha avuto offerte tali da consentire un cambio di maglia in estate, molti di loro attendono la conclusione della naturale durata del contratto per cambiare aria. In rosa infatti possono esserci tra gli over 23 solamente 16 giocatori di ogni estrazione, più 4 formati nel settore giovanile di casa (in questo caso il Monza può vantare solamente Pessina e dunque rimangono 3 slot di fatto inutilizzati e inutilizzabili), più 4 formati in un settore giovanile italiano.

Come detto il regolamento consente solamente due cambi a stagione, per così dire, in corso. Ovvero, tra una fase di mercato e l’altra. Per mettere Donati a disposizione di Palladino, il Monza si è già giocato il primo, spostando fuori lista Molina. L’altro cambio residuo può essere disposto per reintegrare uno dei giocatori fuori elenco, ma anche per ingaggiare un nome tra gli svincolati, anche se la società di via Ragazzi del ’99 non sembra particolarmente interessata alla questione.

Serie A: la sessione invernale del mercato

Per eventuali nuovi acquisti ci sarà la sessione invernale. Anche a causa della pausa per il Campionato mondiale in Qatar (dal 20 novembre al 18 dicembre), ci sarà un bel lasso di tempo dalla fine della prima parte di stagione per ulteriori valutazioni e per delineare nuovi obiettivi sul mercato da concretizzare a gennaio.

Di certo da parte della società non sono mancati impegno ed investimenti, ma il mercato estivo quest’anno è stato condizionato da un inizio di stagione acerbo come una prugna a maggio. Anche per questo è lecito aspettarsi, compatibilmente con gli obiettivi e i traguardi da raggiungere, oltre che della posizione in classifica, alcuni rinforzi in ruoli mirati con giocatori che possano crescere durante la stagione per essere poi pronti a prendersi il posto da titolare nel prossimo futuro.