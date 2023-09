Serie A, Atalanta-Monza LIVE: secodo tempo, 2-0 Ederson-Scamacca la indirizzano

51′ Si muove la panchina del Monza, c’è Colombo pronto ad entrare, potrebbe fargli spazio Mota Carvalho non brillantissimo stasera

48′ Episodio dubbio in area bergamasca, Mota Carvalho anticipato proprio all’ultimo finisce a terra, ma il direttore di gara lascia proseguire

46′ Riparte il match e subito Atalanta in avanti per chiudere la partita. Scamacca riesce ad aprire per l’accorrente Ederson che calcia di prima spedendo il pallone in piena curva

FINE PRIMO TEMPO – Padroni di casa avanti 2-0 con Ederson e Scamacca, il Monza non gioca male ma finisce colpito da un’Atalanta più aggressiva negli ultimi venti metri di campo. Manca un po’ di peso in avanti che consentirebbe di tenere il pallone più lontano dall’area, c’è in panchina Colombo e anche se il punteggio è in parte compromesso potrebbe essere l’occasione per provarlo

42′ GOL PER L’ATALANTA Bella manovra bergamasca: il pallone gira con Scamacca che apre e chiude l’azione. Prima gestisce il possesso, poi va ad aspettare il traversone di Ruggeri al centro dell’area e alla fine conclude con un’incornata potente sotto la traversa senza che Di Gregorio possa intervenire

41′ Iniziativa di Colpani sul centro destra, ingresso in area, sinistro a giro solamente toccato da Musso, poi arriva Ciurria che colpisce da due metri dalla porta ma manda sull’esterno della rete. In ogni caso non sarebbe valso nulla perchè il Fante si trovava in posizione di fuorigioco. Segnali però che attaccando si può dare fastidio ai bergamaschi

40′ Dopo il gol subito il Monza riprende il controllo del possesso con l’Atalanta che lascia fare e attende, senza lasciare spazi.

35′ GOL PER L’ATALANTA Dopo un paio di rimpalli a centro area su angolo, Ederson se la ritrova tra i piedi e appoggia di destro con reattività alle spalle di Di Gregorio

33′ Ancora biancorossi in uscita rapida, questa volta è Colpani a puntare la porta fino allo scarico per Pessina. Il capitano se l’aggiusta sul mancino e calcia, ma contrastato dalla difesa il pallone finisce nelle braccia del portiere

32′ Un’altra ripartenza veloce del Monza che fugge grazie a Caprari e lancia in campo aperto Birindelli per un diagonale incrociato da una ventina di metri che non esce di molto a lato della porta di Musso

29′ Ancora un angolo per i padroni di casa, che spingono a folate, ma sono riusciti ad abbassare il Monza con forza. Esce la difesa con fatica

26′ Sta crescendo l’Atalanta, con la convinzione che era mancata nei primissimi minuti. Il Monza tiene e lascia in avanti almeno due uomini per la potenziale ripartenza

23′ Fantastico Di Gregorio su Scamacca. Il portierone biancorosso si tuffa e sventa miracolosamente un colpo di testa del centravanti ex Sassuolo, poi Scalvini ribadisce in rete, ma è in netta posizione di fuorigioco e il gol è annullato

21′ Continua a lavorare bene sulle fasce la squadra di Palladino, con azioni aggiranti e cross filtranti, una volta di Birindelli, una volta di Ciurria. Non ci sono grandi esiti, ma non manca la pericolosità. Rispondono i nerazzurri con un filtrante di Ederson per l’inserimento volante e colpo di testa di Koopmeiners ben lontano dai pali biancorossi

18′ Primo angolo per il Monza dopo una bella ripartenza gestita da Colpani e Mota, chiuso dalla difesa di nuovo in corner, questa volta con debole colpo di testa di Gagliardini preso facile dal portiere

15′ Molto attenta la retroguardia brianzola, anche con il ripiegamento di Caprari e Colpani per mantenere la superiorità numerica e cercare di non soffrire l’aggressività atalantina. Nessuna occasione da gol sinora.

11′ Dopo un inizio poco convinto, alla fine la Dea alza il baricentro e si affaccia dalle parti di Di Gregorio, punizione laterale buttata dentro guadagnando un corner liberato dalla difesa

8′ Bella ripartenza biancorossa, con l’apertura di Mota e la volata di Ciurria che dalla sinistra cerca l’inserimento di Pessina, pallone troppo lungo al centro dell’area e controllato da Musso, ma è un Monza propositivo

5′ Riesce anche ad arrivare al limite dell’area con continuità la formazione di Palladino, ma finora non si va oltre qualche traversone ben controllato dalla difesa orobica

1′ Calcio d’inizio, primi possessi per il Monza. Risponde altissima l’Atalanta con praticamente tutti gli effettivi nella metà campo ospite

ATALANTA (3-4-2-1) Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, Lookman, Bakker, Adopo. All.: Gasperini

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. A disp.: Lamanna, Gori, Sorrentino, Machin, Colombo, Carboni, Pedro Pereira, Carboni, Maric, Bondo, Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, Vignato. All.: Palladino

Reduce dal rotondo e convincente successo casalingo con l’Empoli, caratterizzato da una doppietta di Colpani, che si sta svelando sempre più bomber della formazione di Palladino, sabato 2 settembre, con inizio alle 20.45, biancorossi brianzoli in campo per la terza giornata di serie A a pochi chilometri da casa, a Bergamo, al Gewiss Stadium per una trasferta pronta a regalare grandi emozioni contro l’Atalanta di Gasperini.

Raffaele Palladino ha convocato 25 giocatori: i portieri Lamanna, Di Gregorio, Sorrentino e Gori, i difensori Izzo, Caldirola, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marí, Kyriakopoulos, A. Carboni e Cittadini, i centrocampisti Gagliardini, Machin, V. Carboni, Colpani, Pessina, Bondo e Vignato e gli attaccanti Colombo, Caprari, Maric, Mota Carvalho e Ciurria.