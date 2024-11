Serie A: Ac Monza, maglie all’asta per sostenere La Meridiana

Le maglie dei giocatori del Monza all’asta per sostenere le attività della Coop La Meridiana. È l’obiettivo della nuova partnership con la piattaforma internazionale di aste benefiche online CharityStars.

L’accordo è valido per la stagione 2024/2025 e metterà in palio alcune delle maglie ufficiali indossate dai giocatori della Prima Squadra durante le partite ed “experience” esclusive per la nobile causa.

Serie A: Ac Monza, maglie all’asta benefica sulla piattaforma CharityStars

Parte del ricavato delle aste è destinato alla realtà monzese che da quasi quarant’anni si occupa di progetti a sostegno di persone fragili e anziani. Le aste verranno promosse sui canali ufficiali di AC Monza e di CharityStars, con una sezione dedicata all’interno della piattaforma.

«Siamo entusiasti e orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione con AC Monza come loro Official Match-Worn Partner per questa stagione. Questa collaborazione non solo consolida ulteriormente il ruolo di CharityStars come partner strategico di fiducia per numerose squadre di Serie A, ma siamo certi che ci offrirà anche l’opportunità di ampliare e massimizzare il nostro impatto sociale positivo», ha detto Domenico Gravagno, ceo e co-Founder di CharityStars.