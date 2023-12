Rally per ETH? I segnali ci sono. Questo progetto potrebbe sfruttare il trend di Ethereum

Nonostante una flessione delle ultime ore, ETH è rimasto al di sopra della soglia di $ 2.000, imponendo nuovamente un certo ottimismo circa il futuro di questa criptovalute. In effetti, anche questo ribasso può essere un buon segnale, che potrebbe infatti presupporre un rimbalzo verso la resistenza di $ 2.100.

A tal proposito, molti analisti suggeriscono che probabilmente sarà possibile assistere durante le prossime settimane ad un rally rialzista di ETH.

In ogni caso, per speculare su ETH non è necessario investire su questa crypto ma è possibile sfruttare altri token comunque connessi a questo strumento, sebbene in via indiretta. Infatti, ETH potrebbe incluso nel mercato degli ETF tramite richieste come quella di BlackRock o Fidelity Investments, che quindi spingono il valore del token ETHETF rendendolo una delle crypto più interessanti del momento.

L’andamento di Ethereum (ETH)

La criptovaluta Ethereum, con una capitalizzazione di mercato vicina ai 250 miliardi di dollari, attualmente classificata come la seconda più grande per dimensioni di mercato, manifesta segnali di potenziale rialzo.

Un modello di triangolo rialzista, emerso a metà del 2022 dopo il crollo di Terra, è stato identificato dagli analisti nei grafici di Ethereum. La formazione di questo modello suggerisce che un superamento della chiave resistenza oltre i 2.100 dollari, in particolare superando la soglia di 2.200 dollari, potrebbe scatenare un notevole rally, puntando al massimo storico di 4.800 dollari.

Attualmente quotato intorno ai 2.034 dollari, Ethereum mostra un valore significativamente inferiore al suo picco precedente. Tuttavia, nell’ultimo mese, la criptovaluta ha registrato un notevole aumento del 13,53%, superando l’importante soglia dei 2.000 dollari, ora funzionante come livello di supporto. In particolare, l’attenzione si concentra sul possibile sviluppo di un rialzo, anche se le previsioni indicano che tale movimento potrebbe manifestarsi non prima del 2024.

Gli investitori ei trader osservano da vicino gli andamenti di Ethereum, poiché il superamento della resistenza a 2.100 dollari potrebbe segnare l’inizio di una tendenza rialzista, con il potenziale di raddoppiare il suo valore rispetto al prezzo attuale. Quindi, le performance di Ethereum sono monitorate attentamente dagli analisti, tenendo conto del modello a lungo termine e del recente slancio, che potrebbe indicare un cambiamento nella traiettoria di questa valuta digitale verso un rally rialzista.

Il progetto ETHETF

Il token ETHETF presenta un approccio innovativo per interagire con il dinamico mondo degli ETF su Ethereum, offrendo un percorso distintivo per coloro che desiderano sfruttare le crescenti opportunità nel settore. Questo token ERC-20 va oltre la concezione tradizionale di risorsa digitale, rappresentando l’integrazione pionieristica di Ethereum nel panorama finanziario tradizionale.

In prima linea di questa fase di trasformazione si trova il token ETHETF, consentendo agli investitori di partecipare alla crescita di Ethereum prima che questa raggiunga la piena importanza nel settore finanziario.

In particolare, le caratteristiche salienti del token ETHETF includono una tassa di acquisto del 2%, progettata in modo intelligente per favorire la crescita della comunità, con un meccanismo di consumo automatico che si attiva ad ogni acquisto.

La rimozione della tassa di acquisto dopo l’approvazione dell’ETF da parte della SEC rappresenta un passo significativo verso una più ampia adozione della criptovaluta. L’accessibilità del token tramite scambi decentralizzati come Uniswap assicura un processo di acquisto agevole.

La roadmap del token ETHETF si articola in tre fasi:

● Fase di lancio, focalizzata sulla creazione di una base solida per la comunità ETHETF;

● Fase di approvazione dell’ETF, segnando la rimozione della tassa di acquisto in linea con l’adozione tradizionale di Ethereum;

● Aim for the Moon Phase, posizionando ETHETF come leader nello spazio degli ETF crittografici.

L’andamento di mercato di questo token è molto interessante, in quanto dopo un picco di $ 0,0012, il token ha subito una flessione considerevole verso $ 0,0007. Tuttavia, un successivo rimbalzo ha riportato la crypto a superare la soglia di $ 0,0010. Quindi, nonostante la volatilità mostrata, è bene tenere a mente che un’eventuale approvazione degli ETF spot su ETH potrebbero spingere costantemente ETHETF verso un apprezzamento.

