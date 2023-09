Monza: una targa per la poltrona di Silvio Berlusconi allo stadio

Si affida a una sola singola riga, senza altre spiegazioni, l’Ac Monza: a partire da domenica 17 settembre, in occasione del match interno tra biancorossi e Lecce, la poltrona dell’U-Power stadium abitualmente occupata da Silvio Berlusconi riporta una targa in sua memoria.

“Silvio Berlusconi sempre con noi” scrive la società biancorossa sui social postando l’immagine della poltroncina bianca della tribuna in cui l’ex presidente onorario ha assistito alle partite a Monza della squadra di cui ha voluto la rinascita fino a portarla per la prima volta in Serie A, lo scorso anno. Sulla targa in ottone, la frase che ha lasciato in eredità ai biancorossi: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince!”.