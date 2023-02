Monza-Milan 0-1, Palladino: «Abbiamo messo alle corde il Milan»

Prima sconfitta del Monza in campionato nel 2023: in terra brianzola il Milan di Pioli passa di misura con una rete siglata da Messias nella prima frazione di gioco. Nella sala stampa dello U-Power Stadium è intervenuto, a fine gara, l’allenatore biancorosso Raffaele Palladino che ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi.

Monza-Milan 0-1, Palladino: «Ottimo possesso nel primo tempo ma timorosi, perfetti nel secondo tempo»

«Cambio atteggiamento? Credo che l’analisi della partita sia questa: ottimo possesso palla nel primo tempo contro una squadra forte in ripartenza. Siamo stati un po’ timorosi e con poco coraggio. Nel secondo tempo siamo stati perfetti. Abbiamo fatto una grande fase difensiva e ci è mancato il guizzo finale. Il Milan poteva calare a livello fisico considerando gli ultimi impegni ravvicinati e l’abbiamo messo alle corde».

I neo entrati? «Sono entrati giocatori dalle qualità tecniche importanti. Il Milan ha trovato compattezza e si è difeso bene nella propria area. Dobbiamo essere orgogliosi di questa partita».

Monza-Milan 0-1, Palladino: l’elogio di Ciurria

Il palo di Ciurria? «L’importante è arrivare lì e creare occasioni. Stravedo per lui perché ha grandi qualità fisiche e tecniche. Cresce di settimana in settimana. Può giocare ovunque e in tante zone del campo.

Scelte finali? Le farei uguali: non è mancato l’attacco ma la coralità e il palleggio. È stato un atteggiamento di squadra, però ci sta perché abbiamo affrontato i campioni d’Italia. Dobbiamo essere contenti della prestazione, soprattutto del secondo tempo».

Ha avuto modo di sentire Berlusconi? «Non l’ho ancora sentito».

Il mio carattere? «Sono un tipo molto focoso, io non ero così da calciatore e ho capito che bisogna essere così in campo».

Come giudica la prestazione di Carboni? «È un classe 2003 ed è entrato molto bene. È stato molto bravo nella sua gara d’esordio».

Marlon? «Ha fatto un’ottima partita, essendo stato ammonito ho preferito toglierlo per non giocare in dieci. Gli interpreti scelti hanno disputato un’ottima gara».