Monza-Inter 2-2, le pagelle: Caldirola versione The Wall, ma che Ciurria

MONZA-INTER 2-2 (1-2)

Marcatori: pt 10’ Darmian (I), 11’ Ciurria (M), 22’ Lautaro (I), st 48’ Caldirola (M)

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; Marlon (1’st Caldirola), Pablo Marì, Izzo (43’st Caprari); Birindelli (28’st Colpani), Pessina, Machin (18’st Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho; Petagna (18’st Gytkjaer). All. Palladino

Di Gregorio 6 Sui gol non può nulla, troppo ravvicinate le conclusioni, troppo liberi gli avversari, in impostazione però spreca un paio di palloni che potevano essere utili

Marlon 6 Dalla sua parte i pericoli li porta solo Di Marco, che però è seguito a vista da Birindelli, lui controlla bene la sua zona (1’st Caldirola 7.5 mostruoso The Wall! Entra per un compagno che non aveva fatto male, ma va molto meglio! Anticipa tutti, sia in difesa (dove costringe Lukaku a cambiare lato) che in attacco, decidendo la sfida contrastando Dumfries in un duello aereo provocando l’autorete durante il recupero!)

Pablo Marì 5 Un’imprecisione che vale un’autorete nel ritorno da titolare del centrale spagnolo. In realtà l’unica del suo match, ma troppo pesante per passare inosservata

Izzo 6 Gli avversari lavorano molto sugli esterni e poco dalle sue parti (43’ Caprari 6.5 Entra nel finale, salta due volte l’uomo, il Monza pareggia: amuleto)

Birindelli 5.5 Di Marco lo metto in difficoltà con velocità e intraprendenza (28’st Colpani 6 Poco coinvolto, poco presente)

Pessina 6.5 Autore dell’assist, non sfigura affatto di fronte al centrocampo dell’Inter, anzi spesso la prende lui in mezzo a tutti

Machin 6 Prova a mettere ordine con il suo passo elegante ma compassato, perderne ne perde poche, ma ora deve farle diventare di qualità (18’st Ranocchia 6 Prova un paio di percussioni per suonare la carica)

Carlos Augusto 5 Si fa tirare in mezzo dai cambi campo nerazzurri che spesso e volentieri premiano gli inserimenti a tutta velocità di Darmian, migliore degli ospiti sin dal primo tempo

Ciurria 7.5Che avesse i colpi del trequartista lo sapevano tutti, che potesse esibirli anche in Serie A lo sta dimostrando gara dopo gara. Sempre in crescita, oggi anche nei due dietro la punta: gol e assist (per l’autorete di Dumfries)

Mota Carvalho 7 Una saetta sulla sinistra, semina il panico e nemmeno un Darmian in stato di grazia riesce a stargli dietro. Skriniar molteplici volte saltato stile paletto, Skrianar eh

Petagna 5.5 Lento, impacciato, non gliela danno bene ma non la prende mai, ingabbiato da centrali grossi quanto lui. Trova qualche soluzione in più nella ripresa, non abbastanza (18’st Gytkjaer 6 La vede poco e quel poco Onana gliela leva dai piedi, non va oltre la sufficienza)

Palladino 7 Il Monza non esce mai dal campo, mai, nemmeno quando sembra finita, anzi, soprattutto quando sembra finita resiste, si alza, ci prova, insiste. E a momenti la vince anche. Ha cambiato volto a questa squadra e ora le cose si fanno davvero interessanti.

Inter (3-5-2) Onana 5.5; Skriniar 5.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5; Darmian 7 (35’st Dumfries 5), Barella 6.5 (18’st Gagliardini 5.5), Chalanoglu 6 (10’st Asllani 6), Mkhitarian 5.5, Di Marco 6.5 (35’st Gosens s.v.); Dzeko 5.5 (10’st Lukaku 5), Lautaro 7. All. Inzaghi 5.5