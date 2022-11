Lesmo: inaugurato il Monza Club con Carboni e Bondo

Nella serata di giovedì 3 novembre è stato ufficialmente inaugurato il Monza Club Lesmo al New Green Cafè con ospiti speciali il difensore biancorosso Andrea Carboni e il centrocampista Warren Bondo insieme al consigliere Roberto Mazzo e allo slo Vincenzo Iacopino. Grande l’entusiasmo per il sodalizio di tifosi guidato dal presidente Mario Torta.

Lesmo: inaugurato il Monza Club e la gioia del presidente Torta

“Siamo veramente contenti di questo momento di inaugurazione – ha detto il responsabile del Monza Club locale -. Abbiamo iniziato da qualche mese e seguiamo la squadra sia in casa che a volte in trasferta con 140 soci”.

Lesmo: inaugurato il Monza Club e la maglia speciale

I calciatori biancorossi hanno donato una maglia speciale “2 Lesmo”, come le due curve del Gran Premio e si sono goduti l’affetto dei circa cento tifosi presenti tra selfie e autografi. “Grazie a tutti i tifosi che ci sostengono sempre, il vostro calore è importantissimo e ci dà una grossa mano. Vogliamo farvi divertire, continuate a sostenerci!” ha detto il difensore biancorosso Carboni. Bondo ha dichiarato invece: “Sono molto felice di essere al Monza e di essere qui stasera con voi in questo Monza Club, grazie ai tifosi per l’affetto”. La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta e il brindisi dedicato al nuovo club alla presenza anche del sindaco Francesco Montorio e dell’assessore Sara Dossola.