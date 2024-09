L’editoriale del direttore Marco Pirola: “Quelli che mangiavano i bambini e ora sposano i senatori di Forza Italia…”

Abbiamo capito a cosa servono I comunisti. Avranno pure smesso da anni di mangiare i bambini come voleva la propaganda democristiana del Dopoguerra. Non saranno più i mangiafuoco dei tempi di Silvio Berlusconi. Ora, quando diventano sindaci come lo è Paolo Pilotto, sposano i senatori. Di Forza Italia. Un Comune, blindato, pochi curiosi, un paio di imbucati, Gigi Marzullo come “chierichetto”.

Il matrimonio di Adriano Galliani andato in onda lunedì a Monza, di cui potrete leggere le curiosità sul giornale in edicola, fa parte della telenovela brianzola che brinda tra calcio e politica. Battute a parte, auguri agli sposi, al sindaco officiante e ai politici del Centrodestra che avrebbero voluto essere al suo posto e non c’erano nemmeno in strada. Sfogliando il giornale poi troverete un’altra telenovela stucchevole. Quella che riguarda l’ex assessore/a Turato. Ormai il lungometraggio stile “corazzata Potëmkin” ha stufato anche tutti i Fantozzi di Monza e dintorni. Me compreso.

P.S.

Quasi mi stavo dimenticando di presentarmi. Anche se questa incombenza l’ho già espletata nel primo editoriale. Sono Marco Pirola. Da giovedì scorso il direttore responsabile. Da oggi , amici e detrattori, vi soffieranno molte cose anche cattive su di me. Il bello è che alcune sono vere…