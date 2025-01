L’editoriale del direttore Marco Pirola: “Fratelli d’Italia è come il bar di Guerre Stellari…”

A scorrere l’elenco dei nominati nell’organigramma di Fratelli d’Italia in Brianza, sembra di guardare un film. No, non del genere horror. O meglio non ancora siamo a questo livello, ma di fantascienza. Come nell’opera “immortale” di George Lucas. È la lista degli uomini di potere del partito di Giorgia Meloni da queste parti, ma sembra il bar di Guerre Stellari. C’è dentro di tutto. Da Giuseppe Mazzacuva, come “Jabba the Hutt” responsabile dell’Organizzazione ed uomo del “bugiardissimo”. Quest’ultimo (Massimo Ponzoni) tornato alla grande in sella dimostrando che non solo non è morto, ma conta pure. Eccome. A “Er gazzosa”, al secolo Roberto Ceppi (adesione e segreteria politica). Passando per sua cugina Paola che sarà segretario amministrativo. C’è pure spazio per un “dipartimento” (come lo chiamano in gergo) per gli italiani nel mondo (Simona Sasso). Cosa faccia non è dato sapere. Almeno sino al momento. Quello spazio (coordinamento Enti Locali) che più conta è stato dato alla pasionaria di Desio Pia D’Andrea (la principessa Leia) che avrà come vice il “romaniano” Luca Travascio. Marco Monguzzi alle “Imprese e mondi Produttivi”. E poi nel bar di “Guerre stellari” un grande ritorno. Che poi un addio vero e proprio non c’è mai stato. Il numero uno dei numeri due. Rosario Mancino che girerà per i comuni della Brianza come esperto di Pnr e terrà i rapporti con il Pirellone. Speriamo per lui e per noi che non si infili in qualche “casino” come ha fatto in un passato anche recente. L’organigramma è frutto di un accordo tra correnti interne. Risultato? Millenium Falcon, astronave di Ian Solo. All’apparenza. Unico particolare: sembra non sia passata dalla carrozzeria. Che la forza sia con loro….