Christmas Talent Show, la festa del Monza con le sue giovanili

Il Christmas Talent Show si è trasformato come sempre nell’occasione per il Monza di incontrare i ragazzi del settore giovanile, di vivere con loro una giornata di divertimento e di tracciare il bilancio di quello che è stato finora. Presenti per l’occasione anche l’amministratore delegato Adriano Galliani, l’allenatore della prima squadra Raffaele Palladino e capitan Matteo Pessina.

Christmas Talent Show, Galliani tra battute e Milan

Galliani ha scherzato, perfettamente in linea con l’evento: «L’anno scorso siamo stati la miglior neopromossa dei primi cinque campionati europei e abbiamo mantenuto la categoria. Ho sentito al telefono Piero Ausilio (il ds dell’Inter, nda) e gli ho detto che siamo colleghi, perché Inter e Monza sono le uniche due squadra mai retrocesse in Serie B».

Ovviamente si è parlato anche dell’incrocio di domenica a San Siro, quando i biancorossi faranno visita al Milan: «Ho sentito Ibrahimovic per complimentarmi del nuovo ruolo. Come sempre mi allenerò tutta settimana per non muovere un muscolo in nessun caso, per nessun gol».

Christmas Talent Show, mister Palladino e capitan Pessina

All’evento ha parlato anche il tecnico: «Il nostro credo è guardare partita dopo partita, senza farci distrarre dalla classifica, essendo un campionato molto equilibrato. Siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto e che stiamo crescendo». Nel palazzetto di Monza hanno sfilato le 14 squadre del settore giovanile e lo special team, accolti così da Pessina: «Ero uno di voi, sono nato e cresciuto nel settore giovanile del Monza e ora ne sono capitano. Un sogno».

Christmas Talent Show, la giuria speciale ha premiato l’Under 11

Si sono sfidate in un gioco di precisione col pallone con tre giocatori per ogni formazione giovanile, con il supporto speciale di un calciatore a turno della Prima Squadra. A decretare la squadra vincitrice, l’Under 11, è stata la giuria speciale, composta dai calciatori del Monza Matteo Pessina e Danilo D’Ambrosio, dal Coordinatore Tecnico della Primavera Sergio Floccari e dal Responsabile delle Affiliate Simone Tiribocchi.