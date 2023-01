Capitan Pessina e il Monza al Centro Maria Letizia Verga: autografi, selfie e sorrisi

Patrick Ciurria, Mattia Valoti, Filippo Ranocchia e il capitano Matteo Pessina. I quattro calciatori del Monza venerdì mattina sono stati ospiti del Centro Maria Letizia Verga, per la cura delle oncoematologie pediatriche, in visita ai giovani pazienti ricoverati. Hanno portato giocattoli e gadget biancorossi firmati Ac Monza, ma soprattutto hanno regalato sorrisi, foto e autografi. Un momento speciale per i pazienti e emozionante per loro.

Il Monza al Centro Maria Letizia Verga: «Gesto semplice, ma dal grande valore»

“Un gesto semplice, ma dal grande valore, per sostenere concretamente i progetti di solidarietà portati avanti dalla Società”, fa sapere una nota della società.