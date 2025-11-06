Non ci saranno le grandissime piazze come in passato, anzi addirittura alcuni club storici sono in crisi di risultati e questo certamente si ripercuote sulle presenze allo stadio, ma la Serie B è ancora capace di attirare pubblico sulle tribune. Non ovunque, non senza partite di cartello, ma ad esempio a Palermo, Genova sponda Sampdoria e poi ancora Cesena, Bari, Modena, Frosinone e Reggiana si respira aria di grande calcio.

Calcio, Serie B: Monza quasi ultimo per pubblico allo stadio, 16° su venti squadre

Queste sono quelle squadre che, dopo undici giornate di campionato, garantiscono oltre 10mila presenze di media per ogni partita casalinga. A vincere la classifica degli spalti pieni sono i rosanero, con 30mila spettatori sui poco più di 36mila di capienza. Per percentuale di riempimento invece vince l’Avellino, con un lusinghiero 85%, per un club neo promosso e tornano in cadetteria dopo tanti.

E il Monza? I numeri non sono eccezionali. Lo zoccolo duro della Curva Davide Pieri non si discute, così come nemmeno l’impegno dei tanti Monza Club, ma la tribuna Est è sempre mezza vuota e la Gold anche meno. Il Monza è 16esimo su 20 per spettatori medi.

Calcio, Serie B: Monza quasi ultimo per pubblico allo stadio, la promozione

L’U-Power Stadium il meglio l’ha dato con Sampdoria e Catanzaro: complici anche le tifoserie ospiti, è stata superata quota 7.500, circa la metà dell’arena biancorossa. E se la squadra sta andando fortissimo, sul pubblico c’è da lavorare. Per riempire le tribune, il club si è inventato una promozione piuttosto interessante; è stata annunciata a tutti gli abbonati con una comunicazione diretta: tutti coloro che sono in possesso del tagliando stagionale, in occasione della partita casalinga del prossimo 23 novembre con il Cesena, potranno portare allo stadio chiunque, in qualsiasi settore, al prezzo simbolico di un euro.

Calcio, Serie B: Monza quasi ultimo per pubblico allo stadio, la comunicazione

Scrivono dal Monza: «Con lo Spezia è stata una battaglia vera, intensa, come quelle che ci piacciono. Nonostante pioggia e vento, lo stadio era un’unica voce, con i cori che partivano dalla Curva Pieri e diventavano un tutt’uno con le tribune Est e Gold. La strada è ancora lunga, ma i ragazzi di Mister Bianco stanno davvero dando tutto per la maglia. La prossima partita casalinga sarà con il Cesena, una squadra forte, diretta concorrente e servirà uno stadio ancora più caldo, compatto e rumoroso. Per questo abbiamo pensato a un regalo speciale solo per gli abbonanti: contro il Cesena potranno portare allo stadio chi vogliono, in qualsiasi settore, al prezzo simbolico di un euro. Che sia un parente, il vicino di casa o quel tifoso che non vedi più dai tempi della Serie A, sono tutti i benvenuti. Lo sappiamo, a volte basta una piccola spinta per far tornare qualcuno al suo posto naturale, sugli spalti, insieme». L’unica limitazione è sul numero di biglietti acquistabili da ogni abbonato, massimo due, ma in qualunque settore dello stadio. Per ottenere la promozione è sufficiente accedere al portale della biglietteria, seguire le istruzioni e una volta selezionata la modalità inserire il codice della Ac Monza Card.