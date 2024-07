Calcio serie A, il mercato del Monza: decolla la trattativa per Colpani alla Fiorentina di Palladino

Una rosa di 26 giocatori, due per ruolo, tre portieri e tre jolly, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. È il numero magico di Adriano Galliani, quello ideale che vorrebbe per il Monza.

Non sarà facile, perché ci sono degli esuberi e perché al momento ci sono dei giocatori non adatti alla categoria, ma l’amministratore delegato ci sta lavorando.

Per l’aggiornamento sul mercato biancorosso non si può che iniziare da Andrea Colpani, che piace tanto alla Fiorentina. Negli ultimi giorni, a dispetto delle apparenze, la trattativa è decollata. L’idea è che sia tutta una questione di prezzo. La Viola ha prima provato con il prestito con diritto di riscatto, ma la formula non trova il consenso del Monza, poi ha alzato al prestito oneroso con obbligo di riscatto, e qui ha attirato l’attenzione della società biancorossa. Ora bisogna definire i milioni di euro da sborsare: a Firenze sono vicini ai 15, a Monza tendenti ai 20. La via di mezzo è 18, una cifra simile a quella pagata dalla Juventus per Di Gregorio.

Il Monza e il mercato: resta la suggestione Szczesny

Ecco, a proposito di porta esiste sempre una pista collegata a Torino: «Szczesny? A metà tra sogno e suggestione. Quando ci sono le trattative due società si siedono, la suggestione è quando uno pensa che la cosa possa avverarsi. Al momento è solo una suggestione, potrebbe rimanere tale, ma non si sa. Mai dire mai, ha offerte faraoniche dall’Arabia, ma sono sogni e sognare non costa nulla», ha detto con un sorriso Galliani, in occasione di un evento, martedì. «Chissà… Vedremo se potrà diventare una trattativa», ha aggiunto, mostrando a tutti la schermata sul cellulare dove si poteva notare distintamente che l’ultima chiamata era stata con Cristiano Giuntoli, direttore della Juventus. «È uscito in portiere, ma è tornato Cragno che era nel giro della Nazionale quando era arrivato da noi. Poi sono stati ceduti calciatori che non erano con noi lo scorso anno, ma in prestito in altre squadre. Ci sono delle trattative in corso, i nomi li sapete; se esce qualcuno ne entra un altro».

Il mercato del Monza: interesse per Cabral (ex Fiorentina)

Calcio Serie A Ac Monza Daniel Maldini e Adriano Galliani – foto Buzzi/Ac Monza

Chi ha già lasciato la truppa intanto sono Leonardo Mancuso, passato al Mantova neopromosso in Serie B, Valentin Antov, difensore centrale tornato alla corte di Giovanni Stroppa alla Cremonese dopo la positiva esperienza degli ultimi mesi con tanto di finale playoff, ed il giovane Ferraris, andato al Pescara, in Serie C, dove potrà iniziare la sua carriera da professionista.

Un altro che raccoglie interessamenti è Mota Carvalho, che piace al Verona. Per quanto riguarda i possibili arrivi, per l’attacco è stato proposto Cabral, ex Fiorentina ora attore non protagonista al Benfica, e si continua a monitorare la situazione di Maldini che sta provando a farsi notare da Fonseca ma di fatto ha già l’accordo con il Monza qualora volesse lasciare il Milan. Mentre il nome giusto per il centrocampo è quello di Stefano Sensi, un cavallo di ritorno dopo l’esperienza nella prima stagione in A del Monza. Attualmente è svincolato, tecnicamente è sempre di gran valore, ma va testata la tenuta fisica. Si è incontrato “per caso” con Galliani giovedì sera, la situazione è in attesa di sviluppi.